Всеправославное совещание в Иордании предложили созвать в феврале

МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Иерусалимский патриарх Феофил III предлагает провести Всеправославное совещание в Иерусалимский патриарх Феофил III предлагает провести Всеправославное совещание в Иордании по ситуации в православном мире в феврале 2020 года, сообщил в среду РИА Новости замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что Всеправославное совещание в Иордании по "украинскому вопросу" запланировано на февраль 2020 года.

"Действительно, в предложениях Иерусалимского патриарха фигурирует такая дата, то есть, такой месяц. Он действительно предлагает рассмотреть возможность проведения такой встречи в феврале", - сказал Балашов.

На вопрос о том, есть ли данные, что это мероприятие всеправославного масштаба реально состоится, он заявил, что "будем смотреть, какая будет реакция".