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Религия и мировоззрение
2019-12-18T15:36+0300
https://ria.ru/20191218/1562536509.html
Всеправославное совещание в Иордании предложили созвать в феврале
https://cdn24.img.ria.ru/images/150998/68/1509986836_0:277:3072:2005_1036x0_80_0_0_cf34f31d332cb644c563a051d3bdb8a4.jpg
РИА Новости

Всеправославное совещание в Иордании предложили созвать в феврале

15:30 18.12.2019 (обновлено: 15:36 18.12.2019)
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов
Заместитель председателя отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Иерусалимский патриарх Феофил III предлагает провести Всеправославное совещание в Иордании по ситуации в православном мире в феврале 2020 года, сообщил в среду РИА Новости замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.
Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что Всеправославное совещание в Иордании по "украинскому вопросу" запланировано на февраль 2020 года.
"Действительно, в предложениях Иерусалимского патриарха фигурирует такая дата, то есть, такой месяц. Он действительно предлагает рассмотреть возможность проведения такой встречи в феврале", - сказал Балашов.
На вопрос о том, есть ли данные, что это мероприятие всеправославного масштаба реально состоится, он заявил, что "будем смотреть, какая будет реакция".
В ноябре этого года Иерусалимский патриарх Феофил предложил созвать совещание глав Церквей по ситуации в православном мире после решения патриарха Варфоломея признать раскольников и созданную ими так называемую "Православную церковь Украины". В Московском патриархате поддержали предложение, заявив, что "альтернативы началу прямого диалога нет".
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Религия и мировоззрениеНиколай БалашовФеофил III (Патриарх Иерусалимский)Русская православная церковьВ мире
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