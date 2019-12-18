Лавров 23 декабря встретится с главой МИД Сирии Муаллемом

"Двадцать третьего декабря запланирована встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с заместителем председателя совета министров, министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирийской Арабской Республики господином Муаллемом. Он прибывает в Москву для участия в двенадцатом заседании постоянной российско-сирийской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству в качестве председателя сирийской части МПК", - сказала Захарова на брифинге.

"Планируется обменяться мнениями по широкому кругу международных и региональных проблем – прежде всего, обсудить складывающуюся ситуацию в Сирии и вокруг нее, включая работу конституционного комитета в Женеве, тематику постконфликтного восстановления страны и содействия возвращению сирийских беженцев", - сообщила она.

Кроме того, по словам Захаровой, значительное внимание будет уделено комплексу вопросов дальнейшего укрепления двусторонних отношений между двумя странами, в том числе в торгово-экономической и гуманитарной сферах.

В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы