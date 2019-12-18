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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-18T15:47+0300
https://ria.ru/20191218/1562536365.html
Лавров 23 декабря встретится с главой МИД Сирии Муаллемом
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РИА Новости

Лавров 23 декабря встретится с главой МИД Сирии Муаллемом

15:28 18.12.2019 (обновлено: 15:47 18.12.2019)
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© РИА Новости / ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / ТАСС/POOL
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 23 декабря встретится с сирийским коллегой Валидом Муаллемом, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
"Двадцать третьего декабря запланирована встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с заместителем председателя совета министров, министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирийской Арабской Республики господином Муаллемом. Он прибывает в Москву для участия в двенадцатом заседании постоянной российско-сирийской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству в качестве председателя сирийской части МПК", - сказала Захарова на брифинге.
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"Планируется обменяться мнениями по широкому кругу международных и региональных проблем – прежде всего, обсудить складывающуюся ситуацию в Сирии и вокруг нее, включая работу конституционного комитета в Женеве, тематику постконфликтного восстановления страны и содействия возвращению сирийских беженцев", - сообщила она.
Кроме того, по словам Захаровой, значительное внимание будет уделено комплексу вопросов дальнейшего укрепления двусторонних отношений между двумя странами, в том числе в торгово-экономической и гуманитарной сферах.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы
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