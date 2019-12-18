Мэр города на Урале потребовала от депутата компенсацию за критику

ЧЕЛЯБИНСК, 18 дек – РИА Новости. Глава Глава Верхнеуфалейского городского округа в Челябинской области Вера Ускова обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании 100 тысяч рублей с депутата местного собрания депутатов за критические высказывания в отношении нее в соцсети, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе Верхнеуфалейского горсуда.

"Глава Верхнеуфалейского городского округа Вера Ускова подала исковое заявление о защите чести, достоинства и деловой репутации. Рассмотрение иска назначено на 24 декабря на 10.00. Ответчиком выступает депутат местного собрания депутатов Евгений Савельев", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что Ускова просит взыскать с депутата в качестве компенсации морального вреда 100 тысяч рублей.

По данным суда, глава городского округа считает, что Савельев распространил в социальной сети "Одноклассники.ру" сведения, порочащие ее честь и достоинство.

Местные СМИ уточняют, что Савельев написал в соцсети о коммунальных авариях, которые произошли в Верхнем Уфалее осенью, обвиняя главу в беспомощности как управленца, а также сообщил о том, что проголосовал против повышения главе заработной платы, считая это неоправданным.