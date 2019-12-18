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Мэр города на Урале потребовала от депутата компенсацию за критику
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РИА Новости

Мэр города на Урале потребовала от депутата компенсацию за критику

15:26 18.12.2019
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© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 18 дек – РИА Новости. Глава Верхнеуфалейского городского округа в Челябинской области Вера Ускова обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании 100 тысяч рублей с депутата местного собрания депутатов за критические высказывания в отношении нее в соцсети, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе Верхнеуфалейского горсуда.
"Глава Верхнеуфалейского городского округа Вера Ускова подала исковое заявление о защите чести, достоинства и деловой репутации. Рассмотрение иска назначено на 24 декабря на 10.00. Ответчиком выступает депутат местного собрания депутатов Евгений Савельев", - сказала собеседница агентства.
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Она уточнила, что Ускова просит взыскать с депутата в качестве компенсации морального вреда 100 тысяч рублей.
По данным суда, глава городского округа считает, что Савельев распространил в социальной сети "Одноклассники.ру" сведения, порочащие ее честь и достоинство.
Местные СМИ уточняют, что Савельев написал в соцсети о коммунальных авариях, которые произошли в Верхнем Уфалее осенью, обвиняя главу в беспомощности как управленца, а также сообщил о том, что проголосовал против повышения главе заработной платы, считая это неоправданным.
В Верхнем Уфалее 21 сентября сломался насос большой мощности, который обеспечивал водоснабжение города. Временно были установлены два насоса меньшей мощности, но этого не хватало, чтобы доставить воду на верхние этажи жилых домов. Губернатор Алексей Текслер тогда жестко высказался о случившемся, отметив, что "это ситуация безответственного поведения местных властей, до руководства области вовремя не донесли масштаб сложившейся ситуации".
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