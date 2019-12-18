Музеям на селе разрешили не применять кассы при наличных расчетах

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Госдума приняла закон, освобождающий дома культуры и музеи в сельской местности от обязанности применять контрольно-кассовую технику (ККТ) при наличных расчетах.
От соответствующей обязанности при безналичных расчетах эти учреждения уже освобождены, поясняла ранее депутат Госдумы Ольга Савастьянова.
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Документ разработан для снижения себестоимости услуг муниципальных домов и дворцов культуры, домов народного творчества, музеев и других учреждений культуры, расположенных в сельской местности.
При этом освобождение от применения ККТ не будет распространяться на учреждения культуры, расположенные в городах, районных центрах или поселках городского типа. Эти учреждения имеют финансовые возможности для приобретения ККТ, а наличный оборот у них часто бывает значительным, поясняли ранее разработчики проекта.
Закон должен вступить в силу через 10 дней после его официальной публикации.
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