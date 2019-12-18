Музеям на селе разрешили не применять кассы при наличных расчетах

Документ разработан для снижения себестоимости услуг муниципальных домов и дворцов культуры, домов народного творчества, музеев и других учреждений культуры, расположенных в сельской местности.

При этом освобождение от применения ККТ не будет распространяться на учреждения культуры, расположенные в городах, районных центрах или поселках городского типа. Эти учреждения имеют финансовые возможности для приобретения ККТ, а наличный оборот у них часто бывает значительным, поясняли ранее разработчики проекта.