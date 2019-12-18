Госдума завершила осеннюю сессию

"Уважаемые коллеги, мы с вами завершаем работу в рамках осенней, седьмой сессии. 206 законов приняты в рамках сессии, всего (за год) - 530. Есть предложение работу нам завершать. Заседание объявляется закрытым", - сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.