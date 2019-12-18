Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-18T15:41+0300
https://ria.ru/20191218/1562535762.html
Госдума завершила осеннюю сессию
https://cdn23.img.ria.ru/images/155096/58/1550965843_0:0:3542:1992_1036x0_80_0_0_143a7b0dd7e7ed90efc34aaa5b810e1e.jpg
РИА Новости

Госдума завершила осеннюю сессию

15:16 18.12.2019 (обновлено: 15:41 18.12.2019)
268
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы в Москве
Здание Государственной Думы в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Госдума в среду завершила осеннюю сессию, во время которой депутаты приняли 206 законов.

"Уважаемые коллеги, мы с вами завершаем работу в рамках осенней, седьмой сессии. 206 законов приняты в рамках сессии, всего (за год) - 530. Есть предложение работу нам завершать. Заседание объявляется закрытым", - сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В конце пленарного заседания прозвучал гимн Российской Федерации.
На следующей неделе парламентариям предстоит работа в регионах. Затем, после новогодних каникул, депутаты снова вернутся к работе.
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
6 декабря, 13:08
В Совфеде рассказали, чем заменят новогодний корпоратив
163007
Обсудить 3
Вячеслав ВолодинМоскваРоссияПолитикаГосдума РФ
Рекомендуем
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев оценил итоги деятельности правительства и Госдумы в 2019 году
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин в здании Государственной Думы РФ
Медведев оценил диалог между правительством и Госдумой
LIVE: Вступительное слово Дмитрия Медведева на закрытии осенней сессии Госдумы
Медведев на закрытии осенней сессии Госдумы. Прямая трансляция
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на заключительном пленарном заседании осенней сессии Государственной Думы РФ
Медведев рассчитывает на более успешную реализацию нацпроектов
Здание Государственной Думы РФ в Москве
ГД приняла закон об усилении безопасности детского отдыха
Заседание Совета Федерации РФ
Сенаторы предложили принять долгосрочную стратегию народосбережения
Музей-заповедник Г. И. Чорос-Гуркина в селе Анос Чемальского района Республики Алтай
Музеям на селе разрешили не применять кассы при наличных расчетах
Руководитель фракции политической партии Справедливая Россия в Госдуме РФ Сергей Миронов
Миронов предложил потратить оставшиеся в бюджете деньги на премии
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев рассказал, что подписывает документы до конца дня 31 декабря
Купюры достоинством сто рублей
Реальные зарплаты в октябре выросли на 3,8% в годовом выражении
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин об осужденных за беспорядки: это ответственность провокаторов
Крымский мост
Песков назвал открытие Крымского моста одним из главных событий года
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин обещал после нового года провести встречи с депутатами МГД
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров 23 декабря встретится с главой МИД Сирии Муаллемом
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:33СМИ: экс-министр образования Ливана может стать премьером
02:24Контактная группа по Донбассу не согласовала обмен и разведение сил
01:43Армия Хафтара продвигается к центру Триполи
01:42Генассамблея призвала США выдавать визы направляющимся в ООН делегатам
01:39В австралийском штате объявили режим ЧС из-за пожаров
01:35В Мексике расследуют связи полицейского руководства с наркомафией
01:35Финский журналист восхитился железными дорогами в России
01:33ЕС порекомендовали выработать "долгосрочную стратегию" сдерживания РФ
01:31Ирина Шейк снялась для японского глянца в образе советской работницы
01:29В сенате США придумали, как еще "наказать" Россию за Крым и Донбасс
01:25ЕП ждет, что Венецианская комиссия оценит закон о СМИ-иноагентах в РФ
01:21На вокзале Симферополя для туристов откроют информационный центр
01:10СМИ: на севере Йемена восемь человек умерли от свиного гриппа
01:03Спецпредставитель ОБСЕ по переговорам в Минске уходит со своего поста
00:58Киев оказался не готов к обмену пленными в Донбассе, заявили в ЛНР
00:56ЕП хочет расширить трактовку условий снятия санкций с России
00:50СМИ: КС Украины отказался восстановить экс-главу суда в должности
00:46Строительство порта под Калининградом завершат не раньше 2021 года
00:41Косачев одобрил принятие ООН резолюции против героизации нацизма
00:37Киев не провел разбирательств по обстрелам в Донбассе, заявили в ДНР
Лента новостейМолния