Госдума завершила осеннюю сессию

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Госдума в среду завершила осеннюю сессию, во время которой депутаты приняли 206 законов.
"Уважаемые коллеги, мы с вами завершаем работу в рамках осенней, седьмой сессии. 206 законов приняты в рамках сессии, всего (за год) - 530. Есть предложение работу нам завершать. Заседание объявляется закрытым", - сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
В конце пленарного заседания прозвучал гимн Российской Федерации.
На следующей неделе парламентариям предстоит работа в регионах. Затем, после новогодних каникул, депутаты снова вернутся к работе.
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