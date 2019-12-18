Во время столкновений у Рады пострадали 23 правоохранителя

КИЕВ, 18 дек – РИА Новости. Первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой заявил, что во время столкновений у здания Верховной рады во вторник пострадали 23 правоохранителя и 11 граждан, в том числе один журналист.
Несколько акций прошли во вторник у здания Верховной рады в Киеве, в том числе митинг против законопроекта о продаже сельскохозяйственных земель. У здания Рады произошли стычки между митингующими и правоохранителями, полицейских пытались забросать камнями. Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк ранее сообщил, что во время столкновений пострадали 17 правоохранителей, 26 правонарушителей были задержаны для дачи пояснений, после были отпущены. Возбуждено уголовное дело.
"За прошедшие сутки, 17 декабря, во время массовых акций, пострадали 23 правоохранителя - 17 полицейских и шесть гвардейцев. Двенадцать полицейских и пятеро гвардейцев доставлены в медицинские учреждения. Офицер - гвардеец сейчас находится в тяжелом состоянии", - цитирует Ярового пресс-служба МВД.
Он сообщил, что к медикам также обратились 11 граждан, среди них один журналист.
"В столице продолжаются массовые мероприятия с участием большого количества граждан. Согласно поданным заявкам, организаторы взяли на себя обязательство не нарушать общественный порядок и провести мирное собрание", - добавил Яровой, отметив, что правоохранители продолжают нести службу в усиленном режиме.
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