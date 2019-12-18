Во время столкновений у Рады пострадали 23 правоохранителя

Несколько акций прошли во вторник у здания Верховной рады в Киеве, в том числе митинг против законопроекта о продаже сельскохозяйственных земель. У здания Рады произошли стычки между митингующими и правоохранителями, полицейских пытались забросать камнями. Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк ранее сообщил, что во время столкновений пострадали 17 правоохранителей, 26 правонарушителей были задержаны для дачи пояснений, после были отпущены. Возбуждено уголовное дело.