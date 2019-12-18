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Госдума приняла закон о виноградарстве и виноделии
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РИА Новости

Госдума приняла закон о виноградарстве и виноделии

15:12 18.12.2019 (обновлено: 18:04 18.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСбор винограда в Крыму
Сбор винограда в Крыму
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Госдума приняла закон, который устанавливает правовые и организационные основы в области производства, оборота и потребления продукции виноградарства и виноделия в России и станет базовым для отрасли.
Документ направлен на повышение качества продукции и конкурентоспособности напитков, произведенных из российского винограда.
Закон вводит термины, в частности, само вино в нем определяется как пищевая алкогольная сельскохозяйственная винодельческая продукция с содержанием этилового спирта от 7,5% до 18%, изготовленная исключительно в результате брожения свежего винограда или виноградного сусла и разрешенная к розничной продаже в России. Другое новое понятие — "вино России": вино (включая крепленые и игристые напитки), полностью, на 100% произведенное из винограда, выращенного в России.
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Ранее определение вина давалось только в законе о госрегулировании производства и оборота алкогольной продукции — как продукция крепостью 8,5-16,5%, произведенная без добавления этилового спирта в результате брожения свежего винограда или виноградного сусла. При этом для вин с защищенным географическим указанием или с защищенным наименованием места происхождения допускался диапазон от 4,5%, а для столового вина крепость, наоборот, ограничивалась сверху 15%.
При производстве вина (включая крепленое и игристое) закон запрещает переработку или использование для выпуска напитка импортированных в Россию винограда, вина и виноградного сусла, в том числе концентрированного. Ограничения на импорт в Россию виноматериалов обсуждаются уже несколько лет — в разное время предлагалось как запрещать ввоз, так и вводить в их отношении пошлины, однако до сих пор такие решения не принимались.
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Для противодействия незаконному производству и обороту винодельческой продукции закон определяет, какая продукция признается фальсифицированной, недоброкачественной и контрафактной, запрещая ее производство и оборот. Так, фальсификатом будут считаться напитки, которые сопровождаются ложной или неточной информацией, вводящей потребителя в заблуждение относительно состава, свойств, качеств, происхождения или производителя.
Появится и ряд особенностей маркировки и продажи вина в рознице. В частности, производители и продавцы должны будут довести до сведения потребителей информацию о сорте, месте происхождения и годе урожая винограда, из которого произведено вино. На этикетке виноградосодержащего алкоголя крепостью не более 22% должно быть указано, что эти напитки не являются вином. При этом в торговом зале продажа подобных напитков будет отделена от вина, тогда как размещение на полках магазинов напитков из российского винограда будет сопровождаться надписью "Вино России".
Ранее Госдума приняла проект этого закона во втором чтении, не внеся в него никаких изменений по сравнению с первым чтением и отклонив все 189 поданных поправок. Закон имеет отложенный период вступления в силу — через 180 дней с момента публикации.
Отрасль просит, а депутаты планируют за этот срок внести необходимые поправки к нему. Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству намерен проработать первоочередные изменения к документу к 1 марта.
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