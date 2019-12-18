Собянин предложил эксперимент по питанию аллергиков в детсадах

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Мэр Москвы Сергей Собянин предложил провести эксперимент по отдельному питанию детей, страдающих аллергией, в детских садах.

"Мы пытались изучать международный опыт, этого нигде нет. В тех странах где такая проблема как-то решена, она решена очень кардинально: просто из молока ничего не готовят… Давайте попробуем, выделим детей, которые страдают аллергией, и будем специально для них готовить. Давайте вместе с вами отработаем этот эксперимент", - сообщил Собянин в среду в Мосгордуме во время своего выступления с отчетом о деятельности правительства.

Также мэр добавил, что за последние годы власти самым серьезным образом ужесточили контроль за качеством школьного питания, в том числе и с помощью Роспотребнадзора.