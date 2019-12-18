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Собянин предложил эксперимент по питанию аллергиков в детсадах
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РИА Новости

Собянин предложил эксперимент по питанию аллергиков в детсадах

15:12 18.12.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин предложил провести эксперимент по отдельному питанию детей, страдающих аллергией, в детских садах.
"Мы пытались изучать международный опыт, этого нигде нет. В тех странах где такая проблема как-то решена, она решена очень кардинально: просто из молока ничего не готовят… Давайте попробуем, выделим детей, которые страдают аллергией, и будем специально для них готовить. Давайте вместе с вами отработаем этот эксперимент", - сообщил Собянин в среду в Мосгордуме во время своего выступления с отчетом о деятельности правительства.
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Также мэр добавил, что за последние годы власти самым серьезным образом ужесточили контроль за качеством школьного питания, в том числе и с помощью Роспотребнадзора.
"В этой системе можно было контролировать, понятна точка входа и выхода, понятна система и ее можно и дальше доводить до ума. Питание в школе невкусное, не потому что невкусно готовят. Мы сами загоняем такие требования САНПИНовские, что там приготовить вкусно, по-домашнему не получится. Вторая беда в том, что большинство старшеклассников не едят. Подойдите к буфету, посмотрите что там: сладкие булочки, конфеты - вот все, что нельзя. 90% детей едят все то, что не соответствует требованиям САНПин", - добавил мэр.
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