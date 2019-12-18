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СК возбудил дело после гибели тамбовского замгубернатора Чулкова
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РИА Новости

СК возбудил дело после гибели тамбовского замгубернатора Чулкова

15:12 18.12.2019
1533
CC BY 4.0 / Администрация Тамбовской области / Заместитель главы администрации Тамбовской области Глеб Чулков
Заместитель главы администрации Тамбовской области Глеб Чулков
CC BY 4.0 / Администрация Тамбовской области /
ВОРОНЕЖ, 18 дек – РИА Новости. СК возбудил уголовное дело по факту гибели заместителя главы администрации Тамбовской области Глеба Чулкова, обвиняемого в покушении на мошенничество, сообщил РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по региону.
Чулков выпал 7 декабря в 6.00 мск из окна квартиры своей матери на пятом этаже, где он находился под домашним арестом. Выехавшая на место оперативно-следственная группа констатировала смерть чиновника. СК начал проверку обстоятельств случившегося. В среду Telegram-канал Mash сообщил о возбуждении дела о доведении до самоубийства по факту гибели Чулкова.
"Обстоятельства гибели бывшего чиновника устанавливаются в рамках возбужденного уголовного дела", - говорится в сообщении представителя следственного управления.
Чулкова задержали в середине октября по подозрению в попытке мошенничества с имуществом комплекса "Рассказовский рынок", который является государственной собственностью. Чиновнику предъявили обвинение в покушении на мошенничество и поместили под домашний арест. Чулков работал заместителем главы администрации области с 2008 года.
Заместитель главы администрации Тамбовской области Глеб Чулков
9 декабря, 23:04
Опубликована предсмертная записка бывшего тамбовского вице-губернатора
232001
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Глеб ЧулковСледственный комитет РФТамбовская областьРоссияПроисшествия
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