СК возбудил дело после гибели тамбовского замгубернатора Чулкова

ВОРОНЕЖ, 18 дек – РИА Новости. СК возбудил уголовное дело по факту гибели заместителя главы администрации Тамбовской области Глеба Чулкова, обвиняемого в покушении на мошенничество, сообщил РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по региону.
Чулков выпал 7 декабря в 6.00 мск из окна квартиры своей матери на пятом этаже, где он находился под домашним арестом. Выехавшая на место оперативно-следственная группа констатировала смерть чиновника. СК начал проверку обстоятельств случившегося. В среду Telegram-канал Mash сообщил о возбуждении дела о доведении до самоубийства по факту гибели Чулкова.
"Обстоятельства гибели бывшего чиновника устанавливаются в рамках возбужденного уголовного дела", - говорится в сообщении представителя следственного управления.
Чулкова задержали в середине октября по подозрению в попытке мошенничества с имуществом комплекса "Рассказовский рынок", который является государственной собственностью. Чиновнику предъявили обвинение в покушении на мошенничество и поместили под домашний арест. Чулков работал заместителем главы администрации области с 2008 года.