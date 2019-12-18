СК возбудил дело после гибели тамбовского замгубернатора Чулкова

Чулков выпал 7 декабря в 6.00 мск из окна квартиры своей матери на пятом этаже, где он находился под домашним арестом. Выехавшая на место оперативно-следственная группа констатировала смерть чиновника. СК начал проверку обстоятельств случившегося. В среду Telegram-канал Mash сообщил о возбуждении дела о доведении до самоубийства по факту гибели Чулкова.