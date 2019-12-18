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Туризм
2019-12-18T16:55+0300
https://ria.ru/20191218/1562535409.html
В Японии три аэропорта запускают систему распознавания лиц
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РИА Новости

В Японии три аэропорта запускают систему распознавания лиц

16:55 18.12.2019
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© Eugene HoshikoСтудент из Австралии Алек Сигли в аэропорту Токио
Студент из Австралии Алек Сигли в аэропорту Токио
© Eugene Hoshiko
МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Японские аэропорты Нарита, Ханеда и Кансай установили систему распознавания лиц для упрощения проверок безопасности, сообщает NewsOnJapan.
Система начнет работать с 2020 года в аэропортах Токио Нарита и Ханеда, а также в аэропорту префектуры Осака Кансай. Она нужна,чтобы сократить время ожидания туристов, которые прилетят на летние Олимпийские игры. Запуск планируется весной.
Технология обойдется стране в 29 миллионов долларов и будет финансироваться за счет нового налога для туристов на выезд, введенного в январе. Он составляет 1000 иен (около девяти долларов). Ожидается, что в 2020 году он станет выше.
Правительство Японии надеется принять 40 миллионов туристов в следующем году, поэтому предпринимает различные меры по улучшению аэропортов. Так, есть идея прикреплять к зарегистрированному багажу электронные метки, чтобы путешественники через приложение могли заранее знать, сколько им ждать их чемоданы.
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