В Японии три аэропорта запускают систему распознавания лиц

МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Японские аэропорты Нарита, Ханеда и Кансай установили систему распознавания лиц для упрощения проверок безопасности, Японские аэропорты Нарита, Ханеда и Кансай установили систему распознавания лиц для упрощения проверок безопасности, сообщает NewsOnJapan.

Система начнет работать с 2020 года в аэропортах Токио Нарита и Ханеда, а также в аэропорту префектуры Осака Кансай. Она нужна,чтобы сократить время ожидания туристов, которые прилетят на летние Олимпийские игры. Запуск планируется весной.

Технология обойдется стране в 29 миллионов долларов и будет финансироваться за счет нового налога для туристов на выезд, введенного в январе. Он составляет 1000 иен (около девяти долларов). Ожидается, что в 2020 году он станет выше.