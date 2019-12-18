Эксперты: число туристов на Байкале может быть ограничено

"Да, у нас есть задача популяризации, но мы понимаем, что, например, остров Ольхон может вместить определенное число туристов, и его превышение приведет к ухудшению ситуации как для путешественников, так и для природы. В целом мы за определенные разумные ограничения посетителей озера Байкал, каких-то конкретных мест", — сказал Стафеев.