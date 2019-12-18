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Туризм
2019-12-18T15:42+0300
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Эксперты: число туристов на Байкале может быть ограничено
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РИА Новости

Эксперты: число туристов на Байкале может быть ограничено

15:42 18.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкОзеро Байкал
Озеро Байкал
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Поток туристов может быть ограничен на отдельные участки байкальской территории, например, на остров Ольхон, заявил журналистам руководитель проектного офиса федерального проекта "Сохранение озера Байкал" Максим Стафеев.
"Да, у нас есть задача популяризации, но мы понимаем, что, например, остров Ольхон может вместить определенное число туристов, и его превышение приведет к ухудшению ситуации как для путешественников, так и для природы. В целом мы за определенные разумные ограничения посетителей озера Байкал, каких-то конкретных мест", — сказал Стафеев.
Он пояснил, что, прежде чем будут введены какие-либо ограничения, их надо обсуждать с научным сообществом.
Наталья Бурмейстер Волшебные гроты Байкала
1 декабря, 08:00Туризм
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