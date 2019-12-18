Словакия надеется на успех переговоров России и Украины по газу

ПРАГА, 18 дек – РИА Новости. Минэкономики Словакии готово к любым вариантам развития ситуации с поставками российского газа в течение зимнего сезона, но в то же время надеется, что переговоры между Москвой и Киевом на эту тему завершатся успешно, сообщил РИА Новости в среду представитель ведомства Марош Стано.
"Учитывая опыт 2009 года, когда в Словакию в течение двух недель не поступал газ из РФ, минэкономики приняло меры на случай любого возможного сценария развития ситуации. В то же время, в Братиславе надеются, что Россия и Украина успешно завершат проходящие переговоры о поставках газа", - заявил Стано.
По словам Стано, в понедельник состоялось совещание главы минэкономики Петера Жиги с руководителями фирм, занимающихся транзитом и поставками газа потребителям, по итогам которого можно сделать вывод о полной готовности отрасли к зимнему периоду.
"В частности, сеть подземных хранилищ газа в республике общим объемом 4 миллиарда кубометров в настоящее время наполнена на 95%. Кроме того, Словакия в случае необходимости может получать газ по трубопроводу из Чехии, суточная мощность которого составляет 67 миллионов кубометров, а также из Австрии, здесь мощность трубопровода равна 23 миллионам кубометров, и из Венгрии - по трубопроводу мощностью 5 миллионов кубометров", - сообщил Стано.
Представитель минэкономики выразил уверенность, что на ближайшие три месяца имеющиеся в республике запасы газа позволят без проблем обеспечивать потребности всех заказчиков, как в промышленной, так и в бытовой сфере.