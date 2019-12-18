Словакия надеется на успех переговоров России и Украины по газу

"В частности, сеть подземных хранилищ газа в республике общим объемом 4 миллиарда кубометров в настоящее время наполнена на 95%. Кроме того, Словакия в случае необходимости может получать газ по трубопроводу из Чехии, суточная мощность которого составляет 67 миллионов кубометров, а также из Австрии, здесь мощность трубопровода равна 23 миллионам кубометров, и из Венгрии - по трубопроводу мощностью 5 миллионов кубометров", - сообщил Стано.