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В ЛНР латвийского шпиона "Эльфа" приговорили к 10,5 годам тюрьмы
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РИА Новости

В ЛНР латвийского шпиона "Эльфа" приговорили к 10,5 годам тюрьмы

14:59 18.12.2019 (обновлено: 15:07 18.12.2019)
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© МГБ ЛНРГражданин Латвии Валентис Веселовс, задержанный сотрудниками Министерства государственной безопасности ЛНР
Гражданин Латвии Валентис Веселовс, задержанный сотрудниками Министерства государственной безопасности ЛНР
© МГБ ЛНР
ЛУГАНСК, 18 дек - РИА Новости. Верховный суд самопровозглашенной Луганской народной республики приговорил к 10,5 годам тюрьмы жителя Латвии, завербованного, по данным МГБ ЛНР, латвийской спецслужбой под псевдонимом "Эльф".
"Сотрудниками Министерства государственной безопасности в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий выявлен агент иностранной разведки, гражданин Латвии Веселовс Валентис (Веселов Валентин Борисович). Установлено, что он был завербован в 2004 году на основе материальной заинтересованности спецслужбами Латвийской Республики с присвоением псевдонима "Эльф", - сообщили журналистам в пресс-службе МГБ ЛНР.
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По данным ведомства, в 2014 году по заданию иностранной разведки Веселовс был заброшен на территорию ЛНР для проведения шпионской деятельности. В МГБ уточнили, что Веселовс собирал и передавал сведения военного характера о Народной милиции, информацию о социально-политической и экономической ситуации в республике, а также иные сведения, которые "латвийская разведка планировала использовать в ущерб безопасности ЛНР".
"По материалам уголовного дела, возбужденного следственным отделом Министерства государственной безопасности, Верховный Суд ЛНР приговорил Веселовса Валентиса к 10,5 годам лишения свободы с конфискацией имущества за совершение преступления, предусмотренного статьей 336 УК ЛНР ("Шпионаж")", - заявили в МГБ.
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