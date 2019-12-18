В ЛНР латвийского шпиона "Эльфа" приговорили к 10,5 годам тюрьмы

"Сотрудниками Министерства государственной безопасности в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий выявлен агент иностранной разведки, гражданин Латвии Веселовс Валентис (Веселов Валентин Борисович). Установлено, что он был завербован в 2004 году на основе материальной заинтересованности спецслужбами Латвийской Республики с присвоением псевдонима "Эльф", - сообщили журналистам в пресс-службе МГБ ЛНР.

По данным ведомства, в 2014 году по заданию иностранной разведки Веселовс был заброшен на территорию ЛНР для проведения шпионской деятельности. В МГБ уточнили, что Веселовс собирал и передавал сведения военного характера о Народной милиции, информацию о социально-политической и экономической ситуации в республике, а также иные сведения, которые "латвийская разведка планировала использовать в ущерб безопасности ЛНР".