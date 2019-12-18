Бывший министр рассказал о срыве переговоров Ельцина и Дудаева

МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. В 1994 году президент В 1994 году президент Борис Ельцин должен был провести переговоры с лидером чеченских сепаратистов Джохаром Дудаевым, однако в последний момент встречу отменили, рассказал РБК экс-министр по делам национальностей Вячеслав Михайлов

По словам собеседника издания, перед началом ввода войск в Чечню в декабре 1994 года между властью и сепаратистами проходили переговоры о возможных условиях перемирия. На них стороны договорились о встрече Ельцина и Дудаева.

"Честно говоря, мы даже по чарке выпили, что будет встреча с Дудаевым. Четко было сказано, что Ельцин дает согласие на встречу", - вспоминает Михайлов.

Однако через несколько часов Кремль отменил встречу, заявил экс-министр.

Михайлов также отметил, что Дудаев был готов к переговорам с Черномырдиным, однако позднее и эту встречу отменили.

Первая чеченская кампания – внутрироссийский вооруженный конфликт между федеральными войсками и чеченскими сепаратистами. В 1994 году после обострения ситуации Россия приняла решение ввести войска в Чечню для пресечения деятельности незаконных вооруженных формирований и восстановления конституционного порядка. Боевые действия закончились в августе 1996 года с подписанием Хасавюртовских соглашений.