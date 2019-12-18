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Бывший министр рассказал о срыве переговоров Ельцина и Дудаева
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РИА Новости

Бывший министр рассказал о срыве переговоров Ельцина и Дудаева

14:55 18.12.2019 (обновлено: 15:00 18.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Борис Ельцин разговаривает по телефону. 11 марта 1993
Президент России Борис Ельцин разговаривает по телефону. 11 марта 1993
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. В 1994 году президент Борис Ельцин должен был провести переговоры с лидером чеченских сепаратистов Джохаром Дудаевым, однако в последний момент встречу отменили, рассказал РБК экс-министр по делам национальностей Вячеслав Михайлов.
По словам собеседника издания, перед началом ввода войск в Чечню в декабре 1994 года между властью и сепаратистами проходили переговоры о возможных условиях перемирия. На них стороны договорились о встрече Ельцина и Дудаева.
"Честно говоря, мы даже по чарке выпили, что будет встреча с Дудаевым. Четко было сказано, что Ельцин дает согласие на встречу", - вспоминает Михайлов.
Однако через несколько часов Кремль отменил встречу, заявил экс-министр.
Михайлов также отметил, что Дудаев был готов к переговорам с Черномырдиным, однако позднее и эту встречу отменили.
Первая чеченская кампания – внутрироссийский вооруженный конфликт между федеральными войсками и чеченскими сепаратистами. В 1994 году после обострения ситуации Россия приняла решение ввести войска в Чечню для пресечения деятельности незаконных вооруженных формирований и восстановления конституционного порядка. Боевые действия закончились в августе 1996 года с подписанием Хасавюртовских соглашений.
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Вячеслав МихайловПервая чеченская война (1994-1996)Борис ЕльцинПолитика
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