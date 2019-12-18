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В Грибоедовском ЗАГСе Москвы можно будет пожениться ночью
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РИА Новости

В Грибоедовском ЗАГСе Москвы можно будет пожениться ночью

14:50 18.12.2019 (обновлено: 16:30 18.12.2019)
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© Fotolia / ganko Обручальные кольца
Обручальные кольца
© Fotolia / ganko
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Грибоедовский ЗАГС в Москве будет проводить регистрации браков по ночам с 21 декабря, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Переход на ночной режим работы в выходные дни позволит большему количеству пар зарегистрировать брак именно в легендарном Дворце бракосочетания №1. Кроме того, в выходные дни, традиционно наиболее популярные для проведения свадеб, появится больше свободных мест", — сказала Ракова.
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По данным Раковой, теперь Грибоедовский ЗАГС по выходным будет открыт для москвичей круглосуточно: в субботу - с 09.00 до 24.00, а в воскресенье - с 00.00 до 18.00. С понедельника по пятницу он будет работать в обычном режиме с 09.00 до 18.00 без перерывов.
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