В Грибоедовском ЗАГСе Москвы можно будет пожениться ночью

"Переход на ночной режим работы в выходные дни позволит большему количеству пар зарегистрировать брак именно в легендарном Дворце бракосочетания №1. Кроме того, в выходные дни, традиционно наиболее популярные для проведения свадеб, появится больше свободных мест", — сказала Ракова.

По данным Раковой, теперь Грибоедовский ЗАГС по выходным будет открыт для москвичей круглосуточно: в субботу - с 09.00 до 24.00, а в воскресенье - с 00.00 до 18.00. С понедельника по пятницу он будет работать в обычном режиме с 09.00 до 18.00 без перерывов.