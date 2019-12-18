Дед Мороз и Йоулупукки обменялись поздравлениями и подарками

Встреча российского Деда Мороза и финского Йоулупукки на границе России и Финляндии. 18 декабря 2019

Встреча российского Деда Мороза и финского Йоулупукки на границе России и Финляндии. 18 декабря 2019

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 дек — РИА Новости. Российский Российский Дед Мороз и финский Йоулупукки в среду на российско-финляндской границе обменялись поздравлениями и подарками, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Встреча Деда Мороза и Йоулупукки символизирует добрососедские отношения между двумя странами. Эта традиция берет свое начало с 2002 года, когда в Выборге проходили Дни Великоустюгского муниципального района. Тогда была достигнута договоренность о проведении ежегодной встречи Деда Мороза с финским коллегой на границе.

Дед Мороз из Великого Устюга и финский Йоулупукки встретились в среду в районе таможенного перехода МАПП "Брусничное", где прошел праздничный концерт с участием творческих коллективов Выборга и Лаппеенранты.

Дед Мороз подарил Йоулупукки сувенирный герб Выборга, сделанный из шоколада, а Йоулупукки вручил российскому коллеге рождественскую корзину с имбирными пряниками и другими сладостями.

"Дед Мороз и Йоулупукки увлеченно обсуждали отсутствие снега и решали, как исправить эту проблему до Нового года, чтобы люди встретили праздник с настроением. Также два волшебника рассказали друг другу, какие подарки просят дети на Новый год и Рождество", - говорится в сообщении.

По словам Деда Мороза, он уже получил более 3 миллионов писем на свою почту в Великом Устюге, среди которых особенно выделяются те, в которых дети пишут о своем желании делать добрые дела.

В финской традиции дарить детям подарки в рождественскую ночь приходит Йоулупукки. Сейчас он выглядит как привычный всем Санта-Клаус — с бородой, в красно-белой шубе и колпаке, но сохраняет некоторые национальные особенности.