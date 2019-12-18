Житель Кирова предстанет перед судом за убийство своих родителей

Днем 23 марта в квартире, расположенной на улице Кутшо города Кирова, были обнаружены тела семейной пары с ножевыми ранениями. В ходе следствия установлено, что к смерти 69-летних мужчины и женщины причастен их сын. По версии следствия, в ночь с 21 на 22 марта мужчина пришел в квартиру к своим родителям и поссорился с ними. В результате конфликта подозреваемый нанес отцу и матери не менее 25 ножевых ранений. Затем он похитил из квартиры 300 000 рублей и телевизор, который затем продал.