Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-18T14:45+0300
https://ria.ru/20191218/1562533994.html
Житель Кирова предстанет перед судом за убийство своих родителей
https://cdn23.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_788:685:3066:1966_1036x0_80_0_0_b5bfc6a28e98e581c9f1e14fb7b750a3.jpg
РИА Новости

Житель Кирова предстанет перед судом за убийство своих родителей

14:45 18.12.2019
369
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 дек — РИА Новости. Житель Кирова, зарезавший родителей во время ссоры, предстанет перед судом, сообщает следственное управление СК РФ по Кировской области.
Днем 23 марта в квартире, расположенной на улице Кутшо города Кирова, были обнаружены тела семейной пары с ножевыми ранениями. В ходе следствия установлено, что к смерти 69-летних мужчины и женщины причастен их сын. По версии следствия, в ночь с 21 на 22 марта мужчина пришел в квартиру к своим родителям и поссорился с ними. В результате конфликта подозреваемый нанес отцу и матери не менее 25 ножевых ранений. Затем он похитил из квартиры 300 000 рублей и телевизор, который затем продал.

"В кратчайшие сроки местонахождение подозреваемого было установлено, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершенных преступлениях мужчина признал полностью. Уголовное дело направлено в суд", — говорится в сообщении регионального СУСК.

Автомобиль Следственного комитета РФ
16 декабря, 11:15
Нижегородца арестовали после попытки зарезать родителей и дочь
500093
Обсудить 0
КировСледственный комитет РФСледственное управление по Кировской областиКировская областьРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Операция ФСБ РФ по задержанию лиц, причастных к созданию террористического сообщества и участию в нем
По делу о ячейке террористов в колонии задержали пять человек
Подозреваемый в сексуальном насилии над несовершеннолетней дочерью Андрей Бовт в суде
В СК рассказали о первом преступлении многодетного отца из Химози
Исправительная колония №2 в Калмыкии
В Калмыкии у замглавы УФСИН прошли обыски по делу о ячейке террористов
Андрей Бовт в суде
В Гатчине многодетного отца арестовали по громкому делу о педофилии
Бывший глава Динского района Сергей Пономарев
Экс-главу Динского района Кубани обвинили в получении крупных взяток
Автомобиль Следственного комитета РФ
Нижегородца арестовали после попытки зарезать родителей и дочь
Полицейский
За информацию о пропавшем под Саратовом школьнике объявили награду
Взрывчатка
Экс-глава башкирского завода "Авангард" делал и продавал взрывчатку
Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам МЧС России
В Марий Эл три рыбака на квадроцикле провалились под лед
Заместитель главы администрации Тамбовской области Глеб Чулков
СК возбудил дело после гибели тамбовского замгубернатора Чулкова
Следователь Александр Леонов, убитый в 2012-м году
"Мстила за сестру": как киллеры помогли раскрыть убийство следователя
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
В Совфеде предложили повысить детские выплаты
Сотрудник полиции
В Хакасии подросток ночью угнал школьный автобус
Московский метрополитен
Все станции московского метро получили сообщения о минировании
На границе России и Украины
Эксперт оценил последствия ужесточения Киевом порядка въезда в Россию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:33СМИ: экс-министр образования Ливана может стать премьером
02:24Контактная группа по Донбассу не согласовала обмен и разведение сил
01:43Армия Хафтара продвигается к центру Триполи
01:42Генассамблея призвала США выдавать визы направляющимся в ООН делегатам
01:39В австралийском штате объявили режим ЧС из-за пожаров
01:35В Мексике расследуют связи полицейского руководства с наркомафией
01:35Финский журналист восхитился железными дорогами в России
01:33ЕС порекомендовали выработать "долгосрочную стратегию" сдерживания РФ
01:31Ирина Шейк снялась для японского глянца в образе советской работницы
01:29В сенате США придумали, как еще "наказать" Россию за Крым и Донбасс
01:25ЕП ждет, что Венецианская комиссия оценит закон о СМИ-иноагентах в РФ
01:21На вокзале Симферополя для туристов откроют информационный центр
01:10СМИ: на севере Йемена восемь человек умерли от свиного гриппа
01:03Спецпредставитель ОБСЕ по переговорам в Минске уходит со своего поста
00:58Киев оказался не готов к обмену пленными в Донбассе, заявили в ЛНР
00:56ЕП хочет расширить трактовку условий снятия санкций с России
00:50СМИ: КС Украины отказался восстановить экс-главу суда в должности
00:46Строительство порта под Калининградом завершат не раньше 2021 года
00:41Косачев одобрил принятие ООН резолюции против героизации нацизма
00:37Киев не провел разбирательств по обстрелам в Донбассе, заявили в ДНР
Лента новостейМолния