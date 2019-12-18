Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-18T15:53+0300
https://ria.ru/20191218/1562533840.html
По делу о ячейке террористов в колонии задержали пять человек
https://cdn25.img.ria.ru/images/156253/59/1562535952_48:0:1349:732_1036x0_80_0_0_270f341aebfaf04ac3d0164f8ea8c57b.jpg
РИА Новости

По делу о ячейке террористов в колонии задержали пять человек

14:43 18.12.2019 (обновлено: 15:53 18.12.2019)
391
© ФСБ России / СК РФОперация ФСБ РФ по задержанию лиц, причастных к созданию террористического сообщества и участию в нем
Операция ФСБ РФ по задержанию лиц, причастных к созданию террористического сообщества и участию в нем
© ФСБ России / СК РФ
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. По делу о создании террористической организации в одной из колоний Калмыкии проходят 22 человека, пять из них задержаны, остальные отбывают наказание или умерли, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 22 лиц по чч. 1 и 2 ст. 205.4 УК РФ (создание террористического сообщества и участие в нём)... В ходе следственных действий на территории Республики Дагестан, Краснодарского края и Волгоградской области по подозрению в совершении указанного преступления задержаны пять лиц", - сказала она.
В Москве арестовали пять боевиков группировки Исламское государство*
13 декабря, 15:37
ФСБ опубликовала видео задержания боевиков в Москве
Подчеркивается, что следствие намерено ходатайствовать об их аресте.
"Остальные подозреваемые в настоящее время отбывают наказания в местах лишения свободы, в том числе в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике Калмыкия", - добавила она. Помимо того, трое участников террористического сообщества были ликвидированы при оказании вооруженного сопротивления на территории республики Дагестан.
Как добавила Петренко, в настоящее время следователи проверяют подозреваемых на причастность к другим преступлениям, а также устанавливают других участников. Кроме того, правоохранители дадут правовую оценку действиям сотрудников республиканского УФСИН.
Отмечается, что мероприятия проводились следователями ГСУСК СК России по СКФО во взаимодействии с сотрудниками ФСБ России, УФСБ России по Калмыкии, Главным управлением по противодействию экстремизму МВД России, ФСИН России и начальником УФСИН России по Калмыкии.
Задержание подозреваемого сотрудниками ФСБ
28 декабря 2018, 11:49
В одной из колоний Карелии задержали вербовщика террористов
1001010
Обсудить 0
Светлана ПетренкоКалмыкияПроисшествия
Рекомендуем
Исправительная колония №2 в Калмыкии
В Калмыкии у замглавы УФСИН прошли обыски по делу о ячейке террористов
Автомобиль Следственного комитета РФ
Житель Кирова предстанет перед судом за убийство своих родителей
На границе России и Украины
Эксперт оценил последствия ужесточения Киевом порядка въезда в Россию
Командующий национальной армией Ливии Халифа Хафтар
Наступление Хафтара на Триполи не принесло результатов, заявил Деньгов
Задержание лиц, причастных к созданию террористического сообщества и участию в нем, в исправительной колонии №2 в Калмыкии
В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных
Взрывчатка
Экс-глава башкирского завода "Авангард" делал и продавал взрывчатку
Подозреваемый в сексуальном насилии над несовершеннолетней дочерью Андрей Бовт в суде
В СК рассказали о первом преступлении многодетного отца из Химози
Гражданин Латвии Валентис Веселовс, задержанный сотрудниками Министерства государственной безопасности ЛНР
В ЛНР латвийского шпиона "Эльфа" приговорили к 10,5 годам тюрьмы
Мессенджер WhatsApp
Эксперт рассказал, как обезопасить себя от новой уязвимости в WhatsApp
Омбудсмен ДНР Дарья Морозова
Киев и Донбасс не смогли договориться об обмене удерживаемыми лицами
Депутат Госдумы Михаил Шеремет
В Госдуме сравнили Украину с идущим под откос поездом
Бывший глава Динского района Сергей Пономарев
Экс-главу Динского района Кубани обвинили в получении крупных взяток
Севастополь
В Госдуме напомнили, что статус Севастополя определяется не в Киеве
Участок газопровода
Трехсторонняя встреча по транзиту газа состоится 19 декабря в Берлине
Президент России Борис Ельцин разговаривает по телефону. 11 марта 1993
Бывший министр рассказал о срыве переговоров Ельцина и Дудаева
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:33СМИ: экс-министр образования Ливана может стать премьером
02:24Контактная группа по Донбассу не согласовала обмен и разведение сил
01:43Армия Хафтара продвигается к центру Триполи
01:42Генассамблея призвала США выдавать визы направляющимся в ООН делегатам
01:39В австралийском штате объявили режим ЧС из-за пожаров
01:35В Мексике расследуют связи полицейского руководства с наркомафией
01:35Финский журналист восхитился железными дорогами в России
01:33ЕС порекомендовали выработать "долгосрочную стратегию" сдерживания РФ
01:31Ирина Шейк снялась для японского глянца в образе советской работницы
01:29В сенате США придумали, как еще "наказать" Россию за Крым и Донбасс
01:25ЕП ждет, что Венецианская комиссия оценит закон о СМИ-иноагентах в РФ
01:21На вокзале Симферополя для туристов откроют информационный центр
01:10СМИ: на севере Йемена восемь человек умерли от свиного гриппа
01:03Спецпредставитель ОБСЕ по переговорам в Минске уходит со своего поста
00:58Киев оказался не готов к обмену пленными в Донбассе, заявили в ЛНР
00:56ЕП хочет расширить трактовку условий снятия санкций с России
00:50СМИ: КС Украины отказался восстановить экс-главу суда в должности
00:46Строительство порта под Калининградом завершат не раньше 2021 года
00:41Косачев одобрил принятие ООН резолюции против героизации нацизма
00:37Киев не провел разбирательств по обстрелам в Донбассе, заявили в ДНР
Лента новостейМолния