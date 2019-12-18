По делу о ячейке террористов в колонии задержали пять человек

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. По делу о создании террористической организации в одной из колоний Калмыкии проходят 22 человека, пять из них задержаны, остальные отбывают наказание или умерли, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 22 лиц по чч. 1 и 2 ст. 205.4 УК РФ (создание террористического сообщества и участие в нём)... В ходе следственных действий на территории Республики Дагестан, Краснодарского края и Волгоградской области по подозрению в совершении указанного преступления задержаны пять лиц", - сказала она.
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Подчеркивается, что следствие намерено ходатайствовать об их аресте.
"Остальные подозреваемые в настоящее время отбывают наказания в местах лишения свободы, в том числе в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике Калмыкия", - добавила она. Помимо того, трое участников террористического сообщества были ликвидированы при оказании вооруженного сопротивления на территории республики Дагестан.
Как добавила Петренко, в настоящее время следователи проверяют подозреваемых на причастность к другим преступлениям, а также устанавливают других участников. Кроме того, правоохранители дадут правовую оценку действиям сотрудников республиканского УФСИН.
Отмечается, что мероприятия проводились следователями ГСУСК СК России по СКФО во взаимодействии с сотрудниками ФСБ России, УФСБ России по Калмыкии, Главным управлением по противодействию экстремизму МВД России, ФСИН России и начальником УФСИН России по Калмыкии.
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