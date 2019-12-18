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В Калмыкии у замглавы УФСИН прошли обыски по делу о ячейке террористов
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РИА Новости

В Калмыкии у замглавы УФСИН прошли обыски по делу о ячейке террористов

14:42 18.12.2019 (обновлено: 15:52 18.12.2019)
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© Фото : ФСИН РФИсправительная колония №2 в Калмыкии
Исправительная колония №2 в Калмыкии
© Фото : ФСИН РФ
Исправительная колония №2 в Калмыкии
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Следствие по уголовному делу о ячейке террористов в колонии обыскало служебный кабинет первого замглавы УФСИН по Калмыкии, сообщила журналистам в среду официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
По данным следствия, в калмыкской колонии №2 вскрыта террористическая ячейка более чем из 100 осужденных. При этом, по данным следствия, руководство исправительного учреждения за взятки покровительствовало исламистам.
"На территории этого региона [Калмыкия], в том числе в ИК-2, а также в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Краснодарском крае и Волгоградской области проведены масштабные мероприятия, в том числе обыски по местам жительства подозреваемых и их близких родственников, а также в служебном кабинете первого заместителя начальника УФСИН по Калмыкии", - сказала Петренко.
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Светлана ПетренкоСледственный комитет РФМоскваКалмыкияВолгоградская областьКраснодарский крайПроисшествия
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