Рязанский губернатор сделал 31 декабря выходным для своих сотрудников

Сообщается, что "в целях рационального использования рабочего времени" в предпраздничный период в декабре 2019 года Любимов рекомендовал принять такое же решение руководителям тех организаций и предприятий, где это возможно без нарушения техпроцессов.

В Госдуму поступил законопроект об обязательном выходном 31 декабря. Законодатели, представители партий и эксперты оценили это предложение и рассказали, что нужно для его реализации.

"Решение напрашивается". Будет ли в России 31 декабря выходным? В Госдуму поступил законопроект об обязательном выходном 31 декабря. Законодатели, представители партий и эксперты оценили это предложение и рассказали, что нужно для его реализации.

В конце ноября депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предложили сделать 31 декабря выходным, сохранив общее количество нерабочих праздничных дней. Кроме того, депутаты Госдумы от ЛДПР направили письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением перенести выходной на 31 декабря постановлением правительства.

Министр труда Максим Топилин объяснил, что невозможно сделать 31 декабря в этом году выходным днем, это связано с различными режимами работы и бюджетными расходами, поэтому правительство принимает решение о выходных на следующий год примерно в октябре. При этом министр добавил, что сейчас сделать выходным последний день года может каждый работодатель. После этого несколько российских регионов сделали 31 декабря выходным.