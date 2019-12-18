Рязанский губернатор сделал 31 декабря выходным для своих сотрудников

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 дек – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Николай Любимов объявил 31 декабря выходным днем для сотрудников регионального правительства, сообщило правительство области.
"Решением губернатора Рязанской области Николая Любимова для государственных служащих правительства Рязанской области рабочий день 31 декабря 2019 года перенесен на субботу 21 декабря текущего года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что губернатор подписал соответствующее распоряжение.
"Изменения в рабочем графике коснутся государственных служащих регионального правительства, руководителям центральных исполнительных органов власти региона рекомендовано принять аналогичное решение", - информируют власти.
Сообщается, что "в целях рационального использования рабочего времени" в предпраздничный период в декабре 2019 года Любимов рекомендовал принять такое же решение руководителям тех организаций и предприятий, где это возможно без нарушения техпроцессов.
В конце ноября депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предложили сделать 31 декабря выходным, сохранив общее количество нерабочих праздничных дней. Кроме того, депутаты Госдумы от ЛДПР направили письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением перенести выходной на 31 декабря постановлением правительства.
Министр труда Максим Топилин объяснил, что невозможно сделать 31 декабря в этом году выходным днем, это связано с различными режимами работы и бюджетными расходами, поэтому правительство принимает решение о выходных на следующий год примерно в октябре. При этом министр добавил, что сейчас сделать выходным последний день года может каждый работодатель. После этого несколько российских регионов сделали 31 декабря выходным.
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24 июля 2018, 10:00Календарь праздничных дней в 2019 году