В Непале хотят ужесточить правила восхождения на Эверест

Альпинисты на пути к вершине Эвереста, Непал

© AP Photo / Alpenglow Expeditions, Adrian Ballinger Альпинисты на пути к вершине Эвереста, Непал

МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Правительство Непала планирует изменить правила выдачи разрешений альпинистам для восхождения на Эверест, Правительство Непала планирует изменить правила выдачи разрешений альпинистам для восхождения на Эверест, сообщает Reuters.

Такое предложение появилось после гибели в этом году 11 альпинистов.

Путешественников хотят обязать предоставлять доказательства восхождения на высоту 6500 метров. Также они должны иметь хотя бы трехлетний опыт высокогорного треккинга.

Кроме того, желающим покорить Эверест нужно будет предъявить справку о хорошем здоровье.