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Трехсторонняя встреча по транзиту газа состоится 19 декабря в Берлине
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РИА Новости

Трехсторонняя встреча по транзиту газа состоится 19 декабря в Берлине

14:33 18.12.2019
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкУчасток газопровода
Участок газопровода
© РИА Новости
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Участок газопровода. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 18 дек – РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия подтвердила, что очередная трехсторонняя министерская встреча по транзиту российского газа между РФ, Украиной и Еврокомиссией пройдет 19 декабря в Берлине, она сосредоточится на вопросах длительности контракта, объемах поставок, тарифах, а также на разрешении арбитражных вопросов. Об этом говорится в сообщении ЕК.
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"В четверг, 19 декабря, в Берлине пройдет очередной раунд трехсторонних консультаций на политическом уровне с Россией и Украиной о долгосрочном транзите газа через Украину после 2019 года. Переговоры будут сосредоточены вокруг политического соглашения, охватывающего продолжительность, объемы и тарифы будущего транзитного контракта, а также арбитраж", - говорится в релизе.
Предыдущие министерские трехсторонние встречи по транзитному вопросу проходили 17 июля 2018 года, а затем в 2019 году: 21 января, 19 сентября и 28 октября.
В релизе отмечается, что представлять ЕК будет вице-президент Марош Шефчович, который ранее отвечал в Еврокомиссии за формирование энергетического союза и вел трехсторонние переговоры, а с декабря нынешнего года – стал отвечать за межинституциональные отношения.
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