Трехсторонняя встреча по транзиту газа состоится 19 декабря в Берлине

"В четверг, 19 декабря, в Берлине пройдет очередной раунд трехсторонних консультаций на политическом уровне с Россией и Украиной о долгосрочном транзите газа через Украину после 2019 года. Переговоры будут сосредоточены вокруг политического соглашения, охватывающего продолжительность, объемы и тарифы будущего транзитного контракта, а также арбитраж", - говорится в релизе.