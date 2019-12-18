В Госдуме напомнили, что статус Севастополя определяется не в Киеве

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Украина никогда не имела юридических и моральных прав на Севастополь, и не в Киеве будут определять статус российского города-героя, заявил РИА Новости в среду депутат Госдумы РФ от Севастополя Дмитрий Белик.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать упоминание о специальном статусе Севастополя из конституции страны. Такие данные следуют из текста законопроекта, который глава государства внес в Верховную раду. В действующей редакции конституции страны Севастополь обладает особым статусом наряду с Киевом. Однако в президентском законопроекте в данном пункте осталась только украинская столица.
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"Украина никогда не имела юридических и моральных прав на Севастополь, и не в Киеве будут определять статус российского города-героя, и тот факт, что Севастополь был 24 года под украинской властью, уже нивелирован в 2014 году на Крымском референдуме. Севастополь еще с екатерининских времен был южным форпостом России, и даже в украинские времена город демонстрировал приверженность к русским ценностям и истории", - сказал Белик.
По его мнению, этот шаг украинского президента можно сравнить с утверждением Москвой какого-либо статуса Парижу или Берлину, потому что там некоторое время находились наши военные или чиновники.
"Кто бы это в мире всерьез воспринял. На нас смотрели бы, как на умалишенных. А в Киеве власть в этом плане "без комплексов"- не важно, что скажут, главное чтобы все думали, что президент Украины имеет власть над Крымом", - сказал депутат.
По его словам, политические миражи - это долгий и беспросветный путь в никуда, но украинская власть это упорно не хочет принимать и пытается руководить чужой территорией.