Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-18T14:32+0300
https://ria.ru/20191218/1562533240.html
В Госдуме напомнили, что статус Севастополя определяется не в Киеве
https://cdn21.img.ria.ru/images/149680/35/1496803502_0:66:2500:1472_1036x0_80_0_0_cff8e23eb423658a1d1ef2d9aa20adf7.jpg
РИА Новости

В Госдуме напомнили, что статус Севастополя определяется не в Киеве

14:32 18.12.2019
394
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСевастополь
Севастополь
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Севастополь. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Украина никогда не имела юридических и моральных прав на Севастополь, и не в Киеве будут определять статус российского города-героя, заявил РИА Новости в среду депутат Госдумы РФ от Севастополя Дмитрий Белик.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать упоминание о специальном статусе Севастополя из конституции страны. Такие данные следуют из текста законопроекта, который глава государства внес в Верховную раду. В действующей редакции конституции страны Севастополь обладает особым статусом наряду с Киевом. Однако в президентском законопроекте в данном пункте осталась только украинская столица.
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
Вчера, 10:33
В Крыму оценили планы Зеленского по Севастополю
"Украина никогда не имела юридических и моральных прав на Севастополь, и не в Киеве будут определять статус российского города-героя, и тот факт, что Севастополь был 24 года под украинской властью, уже нивелирован в 2014 году на Крымском референдуме. Севастополь еще с екатерининских времен был южным форпостом России, и даже в украинские времена город демонстрировал приверженность к русским ценностям и истории", - сказал Белик.
По его мнению, этот шаг украинского президента можно сравнить с утверждением Москвой какого-либо статуса Парижу или Берлину, потому что там некоторое время находились наши военные или чиновники.
"Кто бы это в мире всерьез воспринял. На нас смотрели бы, как на умалишенных. А в Киеве власть в этом плане "без комплексов"- не важно, что скажут, главное чтобы все думали, что президент Украины имеет власть над Крымом", - сказал депутат.
По его словам, политические миражи - это долгий и беспросветный путь в никуда, но украинская власть это упорно не хочет принимать и пытается руководить чужой территорией.
Севастополь
Вчера, 08:44
Сенатор назвала план Зеленского по "спецстатусу" Севастополя никчемным
2510000
Обсудить 3
Дмитрий БеликГосдума РФВладимир ЗеленскийСевастопольРоссияУкраинаВ мире
Рекомендуем
На границе России и Украины
Эксперт оценил последствия ужесточения Киевом порядка въезда в Россию
Участок газопровода
Трехсторонняя встреча по транзиту газа состоится 19 декабря в Берлине
Омбудсмен ДНР Дарья Морозова
Киев и Донбасс не смогли договориться об обмене удерживаемыми лицами
Руслан Бальбек
В Госдуме прокомментировали ужесточение Киевом порядка въезда в Россию
Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев
Глава Севастополя оценил желание Зеленского лишить город "спецстатуса"
Депутат Госдумы Михаил Шеремет
В Госдуме сравнили Украину с идущим под откос поездом
Приезжие проходят пограничный контроль на пункте пропуска Армянск российско-украинской границы
Эксперт оценил ужесточение Украиной правил поездок граждан в Россию
Памятник архитектуры Ласточкино гнездо
В Крыму посоветовали Киеву придать "спецстатус" американской Флориде
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
В Крыму оценили планы Зеленского по Севастополю
Гражданин Латвии Валентис Веселовс, задержанный сотрудниками Министерства государственной безопасности ЛНР
В ЛНР латвийского шпиона "Эльфа" приговорили к 10,5 годам тюрьмы
Автозаправочная станция Укранафта в Киеве
"Укрнафта" сообщила о победе в споре с Россией в швейцарском суде
Подозреваемый в сексуальном насилии над несовершеннолетней дочерью Андрей Бовт в суде
В СК рассказали о первом преступлении многодетного отца из Химози
Командующий национальной армией Ливии Халифа Хафтар
Наступление Хафтара на Триполи не принесло результатов, заявил Деньгов
Мессенджер WhatsApp
Эксперт рассказал, как обезопасить себя от новой уязвимости в WhatsApp
Севастополь
В Госдуме напомнили Зеленскому о значении спецстатуса Севастополя
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:33СМИ: экс-министр образования Ливана может стать премьером
02:24Контактная группа по Донбассу не согласовала обмен и разведение сил
01:43Армия Хафтара продвигается к центру Триполи
01:42Генассамблея призвала США выдавать визы направляющимся в ООН делегатам
01:39В австралийском штате объявили режим ЧС из-за пожаров
01:35В Мексике расследуют связи полицейского руководства с наркомафией
01:35Финский журналист восхитился железными дорогами в России
01:33ЕС порекомендовали выработать "долгосрочную стратегию" сдерживания РФ
01:31Ирина Шейк снялась для японского глянца в образе советской работницы
01:29В сенате США придумали, как еще "наказать" Россию за Крым и Донбасс
01:25ЕП ждет, что Венецианская комиссия оценит закон о СМИ-иноагентах в РФ
01:21На вокзале Симферополя для туристов откроют информационный центр
01:10СМИ: на севере Йемена восемь человек умерли от свиного гриппа
01:03Спецпредставитель ОБСЕ по переговорам в Минске уходит со своего поста
00:58Киев оказался не готов к обмену пленными в Донбассе, заявили в ЛНР
00:56ЕП хочет расширить трактовку условий снятия санкций с России
00:50СМИ: КС Украины отказался восстановить экс-главу суда в должности
00:46Строительство порта под Калининградом завершат не раньше 2021 года
00:41Косачев одобрил принятие ООН резолюции против героизации нацизма
00:37Киев не провел разбирательств по обстрелам в Донбассе, заявили в ДНР
Лента новостейМолния