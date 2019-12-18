В Госдуме напомнили, что статус Севастополя определяется не в Киеве

"Украина никогда не имела юридических и моральных прав на Севастополь, и не в Киеве будут определять статус российского города-героя, и тот факт, что Севастополь был 24 года под украинской властью, уже нивелирован в 2014 году на Крымском референдуме. Севастополь еще с екатерининских времен был южным форпостом России, и даже в украинские времена город демонстрировал приверженность к русским ценностям и истории", - сказал Белик.