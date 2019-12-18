Эксперт рассказал, как обезопасить себя от новой уязвимости в WhatsApp

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Пользователи, пострадавшие от новой уязвимости WhatsApp, смогут восстановить утерянные данные через резервные копии, сохраненные до получения вируса, рассказал РИА Новости консультант Центра информационной безопасности компании "Инфосистемы Джет" Глеб Карманов.

Ранее эксперты Check Point Research обнаружили уязвимость в Whatsapp , позволяющую злоумышленникам дестабилизировать работу мессенджера путем отправки вредоносного сообщения в групповой чат. В результате участникам чата приходится удалять и скачивать мессенджер заново. Позднее стало известно, что WhatsApp разработал и добавил к своей новой версии решение проблемы.

"Что делать пользователям в подобных случаях? Не отчаиваться и проверить наличие старых локальных резервных копий на самом смартфоне в папке /WhatsApp/Databases. Если удастся найти базу данных, сохраненную до момента получения сообщения, ставшего причиной блокировки сервиса, можно вернуть доступ к утерянным файлам", - сказал Карманов.

"В целом же стоит принимать базовые меры защиты по предотвращению подобных инцидентов и делать бэкапы чатов в облачных хранилищах. Это повысит шансы на возврат доступа к файлам и перепискам в случае аналогичных проблем", - добавил он.

Эксперт пояснил, что подобные уязвимости выявляются уже не в первый раз. "Например, в феврале прошлого года похожий баг был обнаружен в операционной системе iOS версии 11.2.5. Он выводил из строя большинство приложений и приводил к перезагрузке смартфона. Это происходило при попытке пользователя открыть сообщение, которое содержало символ из языка телугу, распространенного в Индии. Тогда ошибка была исправлена в версии iOS 11.3", - уточнил он.