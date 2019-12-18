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Киев и Донбасс не смогли договориться об обмене удерживаемыми лицами
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РИА Новости

Киев и Донбасс не смогли договориться об обмене удерживаемыми лицами

14:24 18.12.2019 (обновлено: 14:25 18.12.2019)
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© Фото : официальный сайт ДНРОмбудсмен ДНР Дарья Морозова
Омбудсмен ДНР Дарья Морозова
© Фото : официальный сайт ДНР
Омбудсмен ДНР Дарья Морозова. Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 дек - РИА Новости. Киев и Донбасс пока не смогли договориться об обмене пленными, переговоры в Минске продолжаются, заявила журналистам омбудсмен ДНР Дарья Морозова по итогу первого раунда переговоров.
Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" - РФ, Украины, Франции и Германии – прошел в Париже в начале декабря принятием совместного коммюнике и договоренностями встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В коммюнике, в частности, говорится об обеспечении обмена удерживаемыми в Донбассе "всех на всех" до конца года.
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"Только что закончился первый этап переговоров рабочей группы. Украинская сторона намеренно затягивает процесс обсуждения и выполнения решений, закрепленных в итоговом документе после встречи лидеров "нормандского формата" в Париже", - заявила Морозова журналистам.
Она пояснила, что представители Киева пытаются по-своему трактовать формулы закрепленные в комплексе мер и коммюнике прошедшего саммита "нормандской четверки". "Нам не был предоставлен правовой механизм освобождения лиц участвующих в обмене, что затрудняет выполнение достигнутых договоренностей", - пояснила Морозова.
Она отметила, что представители Киева пытаются разделить обмен на несколько этапов. "На данный момент мы ожидаем второй раунд переговоров для более конструктивного разговора", - сказала она.
Встреча контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе пройдет в среду в Минске. Рабочие подгруппы по Донбассу уже приступили к работе.
Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в конце декабря 2017 года. Стороны конфликта заявляли, что процесс освобождения удерживаемых лиц будет продолжен.
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Ситуация в ДНР и ЛНР"Нормандская четверка"Дарья МорозоваДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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