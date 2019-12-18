Киев и Донбасс не смогли договориться об обмене удерживаемыми лицами

ДОНЕЦК, 18 дек - РИА Новости. Киев и Донбасс пока не смогли договориться об обмене пленными, переговоры в Минске продолжаются, заявила журналистам омбудсмен ДНР Дарья Морозова по итогу первого раунда переговоров.

Первый за три года саммит лидеров стран " нормандской четверки " - РФ, Украины, Франции и Германии – прошел в Париже в начале декабря принятием совместного коммюнике и договоренностями встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В коммюнике, в частности, говорится об обеспечении обмена удерживаемыми в Донбассе "всех на всех" до конца года.

"Только что закончился первый этап переговоров рабочей группы. Украинская сторона намеренно затягивает процесс обсуждения и выполнения решений, закрепленных в итоговом документе после встречи лидеров "нормандского формата" в Париже", - заявила Морозова журналистам.

Она пояснила, что представители Киева пытаются по-своему трактовать формулы закрепленные в комплексе мер и коммюнике прошедшего саммита "нормандской четверки". "Нам не был предоставлен правовой механизм освобождения лиц участвующих в обмене, что затрудняет выполнение достигнутых договоренностей", - пояснила Морозова.

Она отметила, что представители Киева пытаются разделить обмен на несколько этапов. "На данный момент мы ожидаем второй раунд переговоров для более конструктивного разговора", - сказала она.

Встреча контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе пройдет в среду в Минске. Рабочие подгруппы по Донбассу уже приступили к работе.