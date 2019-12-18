Макрон готов улучшить проект пенсионной реформы, сообщили СМИ

ПАРИЖ, 18 дек – РИА Новости. Президент Франции Президент Франции Эммануэль Макрон не откажется от проекта пенсионной реформы, который стал поводом для общенациональной забастовки, но готов его улучшить, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

"Президент не откажется от проекта (реформы). Он не будет искажать его, но готов улучшить", - сказал источник в администрации французского лидера, которого цитирует телеканал.

Как отметили в Елисейском дворце, глава государства надеется, что в период Рождества наступит "перемирие" и прекращение забастовки. Вместе с тем ряд представителей профсоюзов заявляли, что если правительство не откажется от реформы, то они не готовы остановить забастовку.

Начиная с 5 декабря во Франции проходит общенациональная забастовка против объявленной правительством пенсионной реформы, в результате которой некоторые категории французов, в том числе работники сферы транспорта, могут лишиться ряда привилегий и специальных режимов выхода на пенсию. В результате забастовки на протяжении почти двух недель по всей стране значительно нарушена работа общественного транспорта – метро, электричек, поездов. За этот период состоялось несколько масштабных акций протеста в Париже и других французских городах.