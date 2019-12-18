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Макрон готов улучшить проект пенсионной реформы, сообщили СМИ
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РИА Новости

Макрон готов улучшить проект пенсионной реформы, сообщили СМИ

14:21 18.12.2019
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 18 дек – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон не откажется от проекта пенсионной реформы, который стал поводом для общенациональной забастовки, но готов его улучшить, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источник в Елисейском дворце.
"Президент не откажется от проекта (реформы). Он не будет искажать его, но готов улучшить", - сказал источник в администрации французского лидера, которого цитирует телеканал.
Президент Франции Эммануэль Макрон перед встречей с лидерами стран-участниц НАТО в Лондоне
13 декабря, 17:35
Макрон заявил о продолжении работы правительства по пенсионной реформе
Как отметили в Елисейском дворце, глава государства надеется, что в период Рождества наступит "перемирие" и прекращение забастовки. Вместе с тем ряд представителей профсоюзов заявляли, что если правительство не откажется от реформы, то они не готовы остановить забастовку.
Начиная с 5 декабря во Франции проходит общенациональная забастовка против объявленной правительством пенсионной реформы, в результате которой некоторые категории французов, в том числе работники сферы транспорта, могут лишиться ряда привилегий и специальных режимов выхода на пенсию. В результате забастовки на протяжении почти двух недель по всей стране значительно нарушена работа общественного транспорта – метро, электричек, поездов. За этот период состоялось несколько масштабных акций протеста в Париже и других французских городах.
Одиннадцатого декабря премьер-министр Эдуар Филипп представил положения реформы, сообщив, что в феврале следующего года соответствующий законопроект поступит на рассмотрение парламента.
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп
11 декабря, 16:09
Во Франции новая пенсионная система вступит в силу в 2022 году
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Эдуар ФилиппЭммануэль МакронФранция
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