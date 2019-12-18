Богданов обсудил с послом Ирана сирийское урегулирование

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел России Михаил Богданов принял в среду завершающего свою миссию в Москве посла Исламской Республики Иран Мехди Санаи, сообщили в МИД РФ.
"В ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной повестки дня, включая складывающуюся обстановку в Сирии. При этом была подтверждена нацеленность Москвы и Тегерана на дальнейшую координацию совместных усилий по снижению напряженности на Ближнем Востоке, в том числе в рамках астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию", - отметили в МИД РФ.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.