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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-18T14:18+0300
https://ria.ru/20191218/1562532553.html
Богданов обсудил с послом Ирана сирийское урегулирование
https://cdn24.img.ria.ru/images/156160/46/1561604651_0:262:2966:1930_1036x0_80_0_0_1957fe287daf20b5865a21838b39357a.jpg
РИА Новости

Богданов обсудил с послом Ирана сирийское урегулирование

14:18 18.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкCпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел России Михаил Богданов принял в среду завершающего свою миссию в Москве посла Исламской Республики Иран Мехди Санаи, сообщили в МИД РФ.
"В ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной повестки дня, включая складывающуюся обстановку в Сирии. При этом была подтверждена нацеленность Москвы и Тегерана на дальнейшую координацию совместных усилий по снижению напряженности на Ближнем Востоке, в том числе в рамках астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию", - отметили в МИД РФ.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин
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Война в СирииВойна в СирииМехди СанаиМихаил БогдановМИД РФСирияВ мире
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