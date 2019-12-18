Богданов обсудил с послом Ирана сирийское урегулирование

"В ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной повестки дня, включая складывающуюся обстановку в Сирии. При этом была подтверждена нацеленность Москвы и Тегерана на дальнейшую координацию совместных усилий по снижению напряженности на Ближнем Востоке, в том числе в рамках астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию", - отметили в МИД РФ.