В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. В одной из колоний Калмыкии выявили террористическую ячейку, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
По информации ведомства, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание в колонии № 2 за незаконный оборот оружия, создал в исправительном учреждении террористическую организацию, в которую впоследствии вошли более 100 заключенных.
При этом руководство колонии за вознаграждение оказывало покровительство членам группировки.
"На территории этого региона (Калмыкия), в том числе в ИК-2, а также в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Краснодарском крае и Волгоградской области проведены масштабные мероприятия, в том числе обыски по местам жительства подозреваемых и их близких родственников, а также в служебном кабинете первого заместителя начальника УФСИН по Калмыкии", — добавила Петренко.
Возбуждено уголовное дело, подозреваемыми проходят 22 человека: пятеро из них задержаны в Дагестане, Краснодарском крае и Волгоградской области, трое были ликвидированы, остальные отбывают наказание, в том числе в ИК № 2.