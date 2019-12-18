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https://ria.ru/20191218/1562532519.html
В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных
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РИА Новости

В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных

14:17 18.12.2019 (обновлено: 17:30 18.12.2019)
135219
© Фото : ФСБ России / СК РФЗадержание лиц, причастных к созданию террористического сообщества и участию в нем, в исправительной колонии №2 в Калмыкии
Задержание лиц, причастных к созданию террористического сообщества и участию в нем, в исправительной колонии №2 в Калмыкии
© Фото : ФСБ России / СК РФ
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. В одной из колоний Калмыкии выявили террористическую ячейку, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
По информации ведомства, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание в колонии № 2 за незаконный оборот оружия, создал в исправительном учреждении террористическую организацию, в которую впоследствии вошли более 100 заключенных.
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22 октября, 13:00
Организатор террористической ячейки в Красноярске получил 17 лет колонии
При этом руководство колонии за вознаграждение оказывало покровительство членам группировки.

"На территории этого региона (Калмыкия), в том числе в ИК-2, а также в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Краснодарском крае и Волгоградской области проведены масштабные мероприятия, в том числе обыски по местам жительства подозреваемых и их близких родственников, а также в служебном кабинете первого заместителя начальника УФСИН по Калмыкии", — добавила Петренко.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемыми проходят 22 человека: пятеро из них задержаны в Дагестане, Краснодарском крае и Волгоградской области, трое были ликвидированы, остальные отбывают наказание, в том числе в ИК № 2.
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Следственный комитет РФКалмыкияРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Государство заигралось в помощь соседним государствам , просмотрела всю гниль внутри страны !
18 декабря, 14:58
Алексей Николаевич
114402044
Интересно, в этот раз друг премьера Коновалов тоже усидит в кресле? ФСИН подчиняется Минюсту. Министр Юстиции господин Коновалов одиннадцать лет в кресле. Он однокурсник и друг нашего премьера. За это время, систему ФСИН трясёт от коррупции. Но Коновалов тихо сидит на своём месте. Вот так боремся с коррупцией.
18 декабря, 15:03
Стас Титов
126755021
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