В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных

"На территории этого региона (Калмыкия), в том числе в ИК-2, а также в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Краснодарском крае и Волгоградской области проведены масштабные мероприятия, в том числе обыски по местам жительства подозреваемых и их близких родственников, а также в служебном кабинете первого заместителя начальника УФСИН по Калмыкии", — добавила Петренко.