В Крыму назвали условия возобновления работы парка львов "Тайган"

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости. Для возобновления работы крымского парка львов Для возобновления работы крымского парка львов "Тайган" нужно провести вакцинацию и строго следовать законодательству при закупке кормов, заявил РИА Новости первый вице-спикер парламента республики Ефим Фикс.

В начале декабря суд приостановил на месяц деятельность парка из-за систематических нарушений. В частности, речь идет об использовании просроченного корма для животных. Директор "Тайгана" Олег Зубков назвал закрытие зверинца "заказным и неправомерным" решением властей, а причины - надуманными. Однако верховный суд республики посчитал требования ветеринаров законными и оставил в силе решение первой инстанции.

Фикс назвал "Тайган" гордостью республики и отметил, что никто не хотел его закрытия, однако владелец зверинца сам довел до этого своим "халатным отношением к животным".