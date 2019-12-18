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В Крыму назвали условия возобновления работы парка львов "Тайган"
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РИА Новости

В Крыму назвали условия возобновления работы парка львов "Тайган"

14:14 18.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПосетители и львы в крымском сафари-парке "Тайган"
Посетители и львы в крымском сафари-парке Тайган
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Посетители и львы в крымском сафари-парке "Тайган". Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости. Для возобновления работы крымского парка львов "Тайган" нужно провести вакцинацию и строго следовать законодательству при закупке кормов, заявил РИА Новости первый вице-спикер парламента республики Ефим Фикс.
В начале декабря суд приостановил на месяц деятельность парка из-за систематических нарушений. В частности, речь идет об использовании просроченного корма для животных. Директор "Тайгана" Олег Зубков назвал закрытие зверинца "заказным и неправомерным" решением властей, а причины - надуманными. Однако верховный суд республики посчитал требования ветеринаров законными и оставил в силе решение первой инстанции.
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Фикс назвал "Тайган" гордостью республики и отметил, что никто не хотел его закрытия, однако владелец зверинца сам довел до этого своим "халатным отношением к животным".
"Для возобновления работы сафари-парка "Тайган" нужно устранить ряд допущенных нарушений, и никаких проблем нет. Необходимо провести вакцинацию животных, исправно платить налоги, следовать законодательству при закупке кормов, а также обеспечить и гарантировать безопасное пребывание туристов во избежание повторения несчастных случаев", - отметил вице-спикер.
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Сафари-парк "Тайган"КрымОбщество
Популярные комментарии
Давно пора узаконить этого "любителя" животных!У крымский властей просто ангельское терпение!!!
18 декабря, 14:55
Ирина Кучеровская
2000128
Суды Крыма, похоже, как и их ветеринары решили стоять за власти Крыма. Надеемся на кассацию. Для всех, кто погрузился в тему и не предвзят, вопиющая абсурдность и несправедливость происходящего очевидна.
18 декабря, 16:56
МХМарина Харитиди
2900000
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