Испанский певец и актер Пачи Андион погиб в ДТП

Певцу было 72 года, недавно он отметили пятидесятилетие своей музыкальной карьеры. Первый диск "Портреты" он выпустил в 1969 году, последний – в ноябре этого года. Кроме того, Андион снялся более чем в десятке фильмов, к некоторым из них написал музыку.