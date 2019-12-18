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Испанский певец и актер Пачи Андион погиб в ДТП
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РИА Новости

Испанский певец и актер Пачи Андион погиб в ДТП

14:10 18.12.2019 (обновлено: 14:26 18.12.2019)
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© Фото : страница Пачи Андиона на FacebookПачи Андион
Пачи Андион
© Фото : страница Пачи Андиона на Facebook
МАДРИД, 18 дек – РИА Новости. Испанский автор-исполнитель песен и актер Пачи Андион погиб в автомобильной катастрофе, сообщает агентство Efe.
Уточняется, что авария произошла в провинции Сория (автономное сообщество Кастилия и Леон) в среду утром.
Певцу было 72 года, недавно он отметили пятидесятилетие своей музыкальной карьеры. Первый диск "Портреты" он выпустил в 1969 году, последний – в ноябре этого года. Кроме того, Андион снялся более чем в десятке фильмов, к некоторым из них написал музыку.
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КультураМадрид (область)Мадрид (город)
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