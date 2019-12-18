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В ЯНАО врачи провели редкую операцию ребенку с ранением сердца
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РИА Новости

В ЯНАО врачи провели редкую операцию ребенку с ранением сердца

14:07 18.12.2019
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© Depositphotos / gpointstudioВрачи во время операции
Врачи во время операции
© Depositphotos / gpointstudio
Врачи во время операции. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 дек - РИА Новости. Врачи в Новом Уренгое (ЯНАО) спасли жизнь шестилетней девочке, проведя редкую операцию ребенку с ранением сердца, сообщает региональный департамент здравоохранения.
Вечером 1 декабря скорая помощь доставила в приемный покой больницы Нового Уренгоя шестилетнюю девочку с травмой, полученной в результате несчастного случая. На обследование поврежденных тканей и принятие решения о тактике лечения у врачей было несколько минут.
"В результате ревизии раны принято решение об экстренной операции. Ранение обнаружили в правом предсердии. Вмешательство было объемным, проведено несколько сложных хирургических манипуляций. После получения доступа рана на сердце была ушита, кровотечение остановилось... Подобная операция на сердце ребенку - первая в истории новоуренгойской больницы", - говорится в сообщении.
В депздраве пояснили, что местным врачам уже приходилось оперировать сердечные ранения у взрослых, но с детскими травмами в области сердца они столкнулись впервые. Операция длилась чуть менее полутора часов.
"По имеющейся мировой статистике, около 90% пациентов умирают по пути в больницу либо вскоре после госпитализации. Благодаря оперативным действиям новоуренгойских врачей ребенку удалось спасти жизнь", - подчеркнули в ведомстве.
Девочку уже выписали из больницы, ей предстоит реабилитация, жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, добавили в департаменте.
Хирурги перед началом операции
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Новый УренгойХанты-МансийскЖизнь без преградОбщество
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