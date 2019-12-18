В ЯНАО врачи провели редкую операцию ребенку с ранением сердца

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 дек - РИА Новости. Врачи в Врачи в Новом Уренгое ( ЯНАО) спасли жизнь шестилетней девочке, проведя редкую операцию ребенку с ранением сердца, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Вечером 1 декабря скорая помощь доставила в приемный покой больницы Нового Уренгоя шестилетнюю девочку с травмой, полученной в результате несчастного случая. На обследование поврежденных тканей и принятие решения о тактике лечения у врачей было несколько минут.

"В результате ревизии раны принято решение об экстренной операции. Ранение обнаружили в правом предсердии. Вмешательство было объемным, проведено несколько сложных хирургических манипуляций. После получения доступа рана на сердце была ушита, кровотечение остановилось... Подобная операция на сердце ребенку - первая в истории новоуренгойской больницы", - говорится в сообщении.

В депздраве пояснили, что местным врачам уже приходилось оперировать сердечные ранения у взрослых, но с детскими травмами в области сердца они столкнулись впервые. Операция длилась чуть менее полутора часов.

"По имеющейся мировой статистике, около 90% пациентов умирают по пути в больницу либо вскоре после госпитализации. Благодаря оперативным действиям новоуренгойских врачей ребенку удалось спасти жизнь", - подчеркнули в ведомстве.