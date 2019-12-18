В Москве запустят проект по профилактике послеродовой депрессии

"Чтобы сделать информацию о признаках послеродовой депрессии и возможностях лечения доступной для всех москвичей, специалисты центра приглашают всех желающих 19 декабря на посвященную данной проблеме постановку театра "Пазлы для взрослых" под названием "Есть ли жизнь после… родов?", в которой примут участие пациенты центра и актеры российского театра и кино", — сообщила пресс-служба департамента.