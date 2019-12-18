В Москве запустят проект по профилактике послеродовой депрессии

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Московские психоневрологи запускают проект по профилактике послеродовой депрессии, сообщила РИА Новости пресс-служба столичного департамента здравоохранения.
"Врачи Научно-практического психоневрологического центра имени З.П. Соловьева департамента здравоохранения Москвы запускают новый бесплатный образовательный проект для женщин, переживающих послеродовую депрессию, и их близких", — рассказали в пресс-службе депздрава.
Также в пресс-службе отметили, что первой активностью проекта станет спектакль.
"Чтобы сделать информацию о признаках послеродовой депрессии и возможностях лечения доступной для всех москвичей, специалисты центра приглашают всех желающих 19 декабря на посвященную данной проблеме постановку театра "Пазлы для взрослых" под названием "Есть ли жизнь после… родов?", в которой примут участие пациенты центра и актеры российского театра и кино", — сообщила пресс-служба департамента.