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В Москве запустят проект по профилактике послеродовой депрессии
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РИА Новости

В Москве запустят проект по профилактике послеродовой депрессии

14:06 18.12.2019
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© РИА Новости / Владимир АстапковичЖенщина гуляет с ребенком в парке Зарядье в Москве
Женщина гуляет с ребенком в парке Зарядье в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Женщина гуляет с ребенком в парке Зарядье в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Московские психоневрологи запускают проект по профилактике послеродовой депрессии, сообщила РИА Новости пресс-служба столичного департамента здравоохранения.
"Врачи Научно-практического психоневрологического центра имени З.П. Соловьева департамента здравоохранения Москвы запускают новый бесплатный образовательный проект для женщин, переживающих послеродовую депрессию, и их близких", — рассказали в пресс-службе депздрава.
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Также в пресс-службе отметили, что первой активностью проекта станет спектакль.
"Чтобы сделать информацию о признаках послеродовой депрессии и возможностях лечения доступной для всех москвичей, специалисты центра приглашают всех желающих 19 декабря на посвященную данной проблеме постановку театра "Пазлы для взрослых" под названием "Есть ли жизнь после… родов?", в которой примут участие пациенты центра и актеры российского театра и кино", — сообщила пресс-служба департамента.
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ЗдоровьеДепартамент здравоохранения г. МосквыМоскваОбщество
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