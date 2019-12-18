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Туризм
2019-12-18T14:26+0300
https://ria.ru/20191218/1562531785.html
Во Флоренции в праздничные дни будут открыты главные музеи
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РИА Новости

Во Флоренции в праздничные дни будут открыты главные музеи

14:25 18.12.2019 (обновлено: 14:26 18.12.2019)
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© РИА Новости / Наталия ШмаковаГалерея современного искусства Палаццо Питти
Галерея современного искусства Палаццо Питти
© РИА Новости / Наталия Шмакова
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Во Флоренции впервые в праздничные дни будут открыты главные музеи, сообщает La Repubblica.
Впервые самые известные музеи Тосканы – галерея Уффици, Академии, сады Боболи и Палаццо Питти будут открыты для посетителей в праздничные дни — с 30 декабря по 6 января с 8:15 до 18:50.
Уфицци и Палаццо Питти также будут работать в канун Рождества и в последний день года.
"Никогда раньше мы не открывали наши музеи в праздничный период между Рождеством и Богоявлением, — рассказала директор Галереи Уффици Эйке Шмидт. — Приходите всей семьей посмотреть на уникальные экспонаты".
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