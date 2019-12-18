Иран задержал вылет главы генштаба Испании из Кабула, пишут СМИ

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Авиационные власти Ирана едва не сорвали возвращение главы генерального штаба вооруженных сил (ВС) Испании из Кабула, долгое время не разрешая использовать воздушное пространство своей страны, пишет газета Mundo

Глава генштаба генерал Фернандо Алехандре Мартинес прибыл в Кабул в понедельник, чтобы встретиться с размещенными в Афганистане испанскими солдатами из числа международного контингента. Во время путешествия на небольшом самолете Falcon он беспрепятственно пролетел над Ираном, получив необходимое разрешение.

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Es el mensaje que ha dirigido el JEMAD a las tropas 🇪🇦 desplegadas en la base Hamid Zarkai International Airport de Kabul, donde ha compartido una cena con el embajador de 🇪🇦 y el contingente@NATO @ResoluteSupport #24siete@EjercitoTierra pic.twitter.com/v9803uaMhf — Estado Mayor Defensa (@EMADmde) December 16, 2019

Однако во вторник, когда генерал должен был вылететь обратно, власти Ирана неожиданно отказались санкционировать этот рейс. В Тегеране заявляли, что не могут допустить перемещений в своем воздушном пространстве военных другой страны. По словам иранских властей, они разрешили перелет в Кабул, поскольку полагали, что речь идет о гражданском самолете. Испанская сторона утверждает, что полная информация о характере полета была предоставлена Ирану с самого начала.