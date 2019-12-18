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Иран задержал вылет главы генштаба Испании из Кабула, пишут СМИ
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РИА Новости

Иран задержал вылет главы генштаба Испании из Кабула, пишут СМИ

14:01 18.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкБашня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Авиационные власти Ирана едва не сорвали возвращение главы генерального штаба вооруженных сил (ВС) Испании из Кабула, долгое время не разрешая использовать воздушное пространство своей страны, пишет газета Mundo.
Глава генштаба генерал Фернандо Алехандре Мартинес прибыл в Кабул в понедельник, чтобы встретиться с размещенными в Афганистане испанскими солдатами из числа международного контингента. Во время путешествия на небольшом самолете Falcon он беспрепятственно пролетел над Ираном, получив необходимое разрешение.
Однако во вторник, когда генерал должен был вылететь обратно, власти Ирана неожиданно отказались санкционировать этот рейс. В Тегеране заявляли, что не могут допустить перемещений в своем воздушном пространстве военных другой страны. По словам иранских властей, они разрешили перелет в Кабул, поскольку полагали, что речь идет о гражданском самолете. Испанская сторона утверждает, что полная информация о характере полета была предоставлена Ирану с самого начала.
Как отмечает газета, дипломатический конфликт был кратковременным, но очень напряженным. В его урегулировании участвовало как минобороны Испании, так и испанский МИД. В какой-то момент испанские военные начали рассматривать альтернативные варианты для возвращения генерала. Сообщается, что требующееся согласие было получено только в ночь на среду и глава генштаба все же сумел вернуться в Испанию через воздушное пространство Ирана.
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Министерство обороны ИспанииМоскваТегеран (город)ИспанияВ мире
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