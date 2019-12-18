Гуцериев назвал информацию об обысках в его компаниях провокацией

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Миллиардер Михаил Гуцериев опроверг сообщения СМИ об обысках в его квартире и офисах компаний, связанных с ним.
Ранее подобные публикации появились в СМИ и телеграм-каналах. Говорилось также о возбуждении уголовных дел.
Информацию об обысках у Гуцериева в комментарии РИА Новости опровергли и в пресс-службе группы "Сафмар".
В заявлении говорится, что у правоохранительных органов "отсутствуют какие-либо претензии к компаниям группы", а публикации в "Сафмаре" расценили как "фейк и провокацию".
Михаил Гуцериев — предприниматель, председатель совета директоров компании "Русснефть", главный акционер группы "Сафмар", поэт, входит в список богатейших российских бизнесменов по версии журнала Forbes.
Группа "Сафмар" — одна из крупнейших в России, в нее входят промышленные, розничные, финансовые компании, активы в области коммерческой недвижимости, а также строительства и девелопмента.