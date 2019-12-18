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2019-12-18T14:23+0300
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Гуцериев назвал информацию об обысках в его компаниях провокацией
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РИА Новости

Гуцериев назвал информацию об обысках в его компаниях провокацией

14:00 18.12.2019 (обновлено: 14:23 18.12.2019)
19701
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМихаил Гуцериев
Михаил Гуцериев
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Миллиардер Михаил Гуцериев опроверг сообщения СМИ об обысках в его квартире и офисах компаний, связанных с ним.
Ранее подобные публикации появились в СМИ и телеграм-каналах. Говорилось также о возбуждении уголовных дел.

"Нет, это не правда. Это провокация", — заявил предприниматель телеканалу РЕН ТВ.

Информацию об обысках у Гуцериева в комментарии РИА Новости опровергли и в пресс-службе группы "Сафмар".
В заявлении говорится, что у правоохранительных органов "отсутствуют какие-либо претензии к компаниям группы", а публикации в "Сафмаре" расценили как "фейк и провокацию".
Михаил Гуцериев — предприниматель, председатель совета директоров компании "Русснефть", главный акционер группы "Сафмар", поэт, входит в список богатейших российских бизнесменов по версии журнала Forbes.
Группа "Сафмар" — одна из крупнейших в России, в нее входят промышленные, розничные, финансовые компании, активы в области коммерческой недвижимости, а также строительства и девелопмента.
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СафмарРуссНефтьМихаил ГуцериевПроисшествия
Популярные комментарии
Этого фрукта надо с полной конфискацией куда нибудь под Туруханск.
18 декабря, 14:41
ccomissarkattani
4601003
Этот олигарх такой же преступник как и другие.
18 декабря, 14:41
Будущее Страны
4401003
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