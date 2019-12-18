В Крыму посоветовали Киеву придать "спецстатус" американской Флориде

Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать из конституции страны напоминание о "специальном статусе" Севастополя. В эфире радио Sputnik крымский политолог Владислав Ганжара назвал эти идеи "пустыми" и объяснил, почему.

Политолог оценил планы Зеленского лишить Севастополь "спецстатуса" Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать из конституции страны напоминание о "специальном статусе" Севастополя. В эфире радио Sputnik крымский политолог Владислав Ганжара назвал эти идеи "пустыми" и объяснил, почему.

"Любое упоминание в Конституции Украины территорий, которые давно уже ей не принадлежат, абсурдно. С таким же успехом можно внести в Конституцию Украины изменения и придать спецстатус, к примеру, Кракову (город на юге Польши – прим. ред.) или Флориде (штат на юго-востоке США – прим. ред.), назвав их своими территориями", - сказал РИА Новости Фикс.

"Киевские власти могут вносить туда все что угодно, по факту у них нет ни Крыма, ни Севастополя. Пусть представители украинской власти посмотрят на карту и покажут, где сейчас находится Севастополь, и ответят на законный вопрос, кому фактически и по закону принадлежит полуостров", - подчеркнул вице-спикер.