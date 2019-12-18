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В Крыму посоветовали Киеву придать "спецстатус" американской Флориде
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РИА Новости

В Крыму посоветовали Киеву придать "спецстатус" американской Флориде

14:00 18.12.2019
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкПамятник архитектуры "Ласточкино гнездо"
Памятник архитектуры Ласточкино гнездо
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Памятник архитектуры "Ласточкино гнездо". Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости. Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал абсурдным любое упоминание республики Крым и Севастополя в Конституции Украины и предложил киевским властям с таким же успехом придать специальный статус Кракову или Флориде, объявив их своими территориями.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде проект конституционных поправок о децентрализации. Документ предлагает изменить административно-территориальное устройство страны и ввести институт префекта, при этом в предложенной системе упоминается Автономная республика Крым (АРК), а об особом правовом статусе Севастополя речи не идет. Действующая конституция гласит, что Севастополь обладает специальным статусом наряду с Киевом.
Флаг Российской Федерации на площадке перед памятником Солдат и Матрос в Севастополе. 12 июня 2019
Вчера, 09:49Сказано в эфире
Политолог оценил планы Зеленского лишить Севастополь "спецстатуса"Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать из конституции страны напоминание о "специальном статусе" Севастополя. В эфире радио Sputnik крымский политолог Владислав Ганжара назвал эти идеи "пустыми" и объяснил, почему.
"Любое упоминание в Конституции Украины территорий, которые давно уже ей не принадлежат, абсурдно. С таким же успехом можно внести в Конституцию Украины изменения и придать спецстатус, к примеру, Кракову (город на юге Польши – прим. ред.) или Флориде (штат на юго-востоке США – прим. ред.), назвав их своими территориями", - сказал РИА Новости Фикс.
По его словам, крымчанам тема внесения изменений в Конституцию Украины совершенно неинтересна.
"Киевские власти могут вносить туда все что угодно, по факту у них нет ни Крыма, ни Севастополя. Пусть представители украинской власти посмотрят на карту и покажут, где сейчас находится Севастополь, и ответят на законный вопрос, кому фактически и по закону принадлежит полуостров", - подчеркнул вице-спикер.
Севастополь
Вчера, 08:44
Сенатор назвала план Зеленского по "спецстатусу" Севастополя никчемным
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Ефим ФиксВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийКрымСШАВ мире
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Руслан Бальбек
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