Американские военные вернулись на шесть баз в Сирии, сообщили СМИ

Сообщается, что американские военные в настоящее время укрепляются на северо-востоке Сирии в районе границы с Турцией и Ираком и в районах нефтяных месторождений.
Сообщалось, что в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии военные США дислоцированы на территории пяти баз и блокпостов. Кроме того, американцы создают еще два блокпоста в населенном пункте Кахтания в Хасеке и селении Химо в районе Камышлы.
Соединенные Штаты планируют усилить безопасность в районе нефтяных месторождений в Хасеке и укрепиться у сирийско-турецкой границы, сообщает агентство. По его данным, американские военные сегодня дислоцированы на 11 базах и блокпостах в Сирии. Пять из них находятся в Хасеке, четыре — в Дейр-эз-Зоре и два — в Ракке. В провинции Дейр-эз-Зор американские военные строят еще два блокпоста.
США и Турция 17 октября заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намеревалась контролировать самостоятельно. Позднее президент Турции Эрдоган заявил, что США не в полной мере выполнили свои обязательства перед Анкарой в рамках договоренностей по Сирии, Анкара не готова идти на компромиссы.