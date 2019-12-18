Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-18T15:02+0300
https://ria.ru/20191218/1562531320.html
Американские военные вернулись на шесть баз в Сирии, сообщили СМИ
https://cdn25.img.ria.ru/images/156205/08/1562050842_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_af225b9dab7d05e487c6963007735295.jpg
РИА Новости

Американские военные вернулись на шесть баз в Сирии, сообщили СМИ

13:58 18.12.2019 (обновлено: 15:02 18.12.2019)
9961
© AP Photo / Baderkhan AhmadВоенный конвой США в Сирии
Военный конвой США в Сирии
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
Военный конвой США в Сирии. Архивное фото
АНКАРА, 18 дек — РИА Новости. Американские военнослужащие, которые после начала турецкой операции "Источник мира" вывели своих военных с 16 баз и блокпостов в Сирии, вернулись на шесть баз, передает агентство Anadolu.
Сообщается, что американские военные в настоящее время укрепляются на северо-востоке Сирии в районе границы с Турцией и Ираком и в районах нефтяных месторождений.
Дамаск
Вчера, 10:11Война в Сирии
Минобороны: США дезинформируют мировое сообщество о ситуации в Сирии
Сообщалось, что в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии военные США дислоцированы на территории пяти баз и блокпостов. Кроме того, американцы создают еще два блокпоста в населенном пункте Кахтания в Хасеке и селении Химо в районе Камышлы.
Соединенные Штаты планируют усилить безопасность в районе нефтяных месторождений в Хасеке и укрепиться у сирийско-турецкой границы, сообщает агентство. По его данным, американские военные сегодня дислоцированы на 11 базах и блокпостах в Сирии. Пять из них находятся в Хасеке, четыре — в Дейр-эз-Зоре и два — в Ракке. В провинции Дейр-эз-Зор американские военные строят еще два блокпоста.
США и Турция 17 октября заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намеревалась контролировать самостоятельно. Позднее президент Турции Эрдоган заявил, что США не в полной мере выполнили свои обязательства перед Анкарой в рамках договоренностей по Сирии, Анкара не готова идти на компромиссы.
Сирия
Вчера, 02:50Война в Сирии
Ряд стран призвали продлить оказание трансграничной гумпомощи Сирии
22213418591
Обсудить 8
Война в СирииВойна в СирииСирияСШАВ мире
Популярные комментарии
Грабить страны под шумок, это их жизненное кредо.
18 декабря, 14:02
CCicicipi
2810000
Памперсы поменяли? А что, на месте нельзя было это сделать? Стрёмно?
18 декабря, 14:00
Никита Ермаков
1030001
Рекомендуем
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
ИГ* готовит плацдарм для вторжения в Центральную Азию, заявил Патрушев
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
Силы Хафтара окружили Триполи с суши
Автозаправочная станция Укранафта в Киеве
"Укрнафта" сообщила о победе в споре с Россией в швейцарском суде
Военнослужащие сирийской армии на передовых позициях в районе города Манбидж в провинции Алеппо
На сирийскую армию напали сотни боевиков
Задержание лиц, причастных к созданию террористического сообщества и участию в нем, в исправительной колонии №2 в Калмыкии
В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных
Задержанные японские суда в Южно-Курильске
В ФСБ объяснили задержание японских рыболовецких судов
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
"Даем ему сутки". Кто хочет сменить Зеленского на посту президента
Дамаск
Минобороны: США дезинформируют мировое сообщество о ситуации в Сирии
Американские танки Абрамс в городе Пабраде, Литва. 21 октября 2019
В Генштабе заявили о подготовке НАТО к масштабному конфликту
Зона контроля Государственной пограничной службой Украины
Киев запретил украинцам ездить в Россию по внутреннему паспорту
Встреча начальника Генерального штаба ВС РФ – первого заместителя министра обороны Валерия Герасимова с представителями военно-­дипломатического корпуса
Российскую систему предупреждения о ракетном нападении назвали "Купол"
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
МИД оценил законопроект конгресса о санкциях за "интервенцию в Ливии"
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель выступила против санкций США по "Северному потоку — 2"
Владимир Путин и президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович во время встречи. 15 июля 2018
Президент Хорватии выступила перед избирателями на фоне фото с Путиным
Здание Верховной рады Украины
В Раде захотели сделать из Кубани "украинскую" Кубу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:33СМИ: экс-министр образования Ливана может стать премьером
02:24Контактная группа по Донбассу не согласовала обмен и разведение сил
01:43Армия Хафтара продвигается к центру Триполи
01:42Генассамблея призвала США выдавать визы направляющимся в ООН делегатам
01:39В австралийском штате объявили режим ЧС из-за пожаров
01:35В Мексике расследуют связи полицейского руководства с наркомафией
01:35Финский журналист восхитился железными дорогами в России
01:33ЕС порекомендовали выработать "долгосрочную стратегию" сдерживания РФ
01:31Ирина Шейк снялась для японского глянца в образе советской работницы
01:29В сенате США придумали, как еще "наказать" Россию за Крым и Донбасс
01:25ЕП ждет, что Венецианская комиссия оценит закон о СМИ-иноагентах в РФ
01:21На вокзале Симферополя для туристов откроют информационный центр
01:10СМИ: на севере Йемена восемь человек умерли от свиного гриппа
01:03Спецпредставитель ОБСЕ по переговорам в Минске уходит со своего поста
00:58Киев оказался не готов к обмену пленными в Донбассе, заявили в ЛНР
00:56ЕП хочет расширить трактовку условий снятия санкций с России
00:50СМИ: КС Украины отказался восстановить экс-главу суда в должности
00:46Строительство порта под Калининградом завершат не раньше 2021 года
00:41Косачев одобрил принятие ООН резолюции против героизации нацизма
00:37Киев не провел разбирательств по обстрелам в Донбассе, заявили в ДНР
Лента новостейМолния