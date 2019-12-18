Американские военные вернулись на шесть баз в Сирии, сообщили СМИ

АНКАРА, 18 дек — РИА Новости. Американские военнослужащие, которые после начала турецкой операции "Источник мира" вывели своих военных с 16 баз и блокпостов в Американские военнослужащие, которые после начала турецкой операции "Источник мира" вывели своих военных с 16 баз и блокпостов в Сирии , вернулись на шесть баз, передает агентство Anadolu

Сообщается, что американские военные в настоящее время укрепляются на северо-востоке Сирии в районе границы с Турцией и Ираком и в районах нефтяных месторождений.

Сообщалось, что в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии военные США дислоцированы на территории пяти баз и блокпостов. Кроме того, американцы создают еще два блокпоста в населенном пункте Кахтания в Хасеке и селении Химо в районе Камышлы.

Соединенные Штаты планируют усилить безопасность в районе нефтяных месторождений в Хасеке и укрепиться у сирийско-турецкой границы, сообщает агентство. По его данным, американские военные сегодня дислоцированы на 11 базах и блокпостах в Сирии. Пять из них находятся в Хасеке, четыре — в Дейр-эз-Зоре и два — в Ракке. В провинции Дейр-эз-Зор американские военные строят еще два блокпоста.