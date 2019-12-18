Делегацию ЦИК России на выборах в Узбекистане возглавит Булаев

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Делегацию российского Центризбиркома, участвующую в международном наблюдении за подготовкой и проведением очередных выборов депутатов Законодательной палаты парламента Узбекистана, возглавит заместитель председателя ЦИК Николай Булаев, сообщили в пресс-службе.
Булаев и представители аппарата ЦИК России посетят Узбекистан по приглашению председателя ЦИК Узбекистана Мирзо-Улугбека Абдусаломова в рамках двустороннего сотрудничества.
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В составе миссии ШОС наблюдать за выборами будут члены ЦИК России Антон Лопатин и Евгений Шевченко, руководитель Федерального центра информатизации при Центризбиркоме Михаил Попов.
Как пояснили в пресс-службе, члены ЦИК РФ посетят избирательные участки накануне и в день выборов, а также встретятся с Абдусаломовым.
Выборы депутатов Законодательной палаты парламента Узбекистана - Олий Мажлиса состоятся 22 декабря.