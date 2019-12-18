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В Тегеране закончилось второе заседание консультаций по Афганистану
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РИА Новости

В Тегеране закончилось второе заседание консультаций по Афганистану

13:57 18.12.2019
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© Fotolia / Emanuele MazzoniПанорама Тегерана, Иран
Панорама Тегерана, Иран
© Fotolia / Emanuele Mazzoni
Панорама Тегерана, Иран. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 18 дек - РИА Новости. Второе заседание в рамках механизма многосторонних консультаций по афганской проблематике завершилось в Тегеране, сообщил журналистам руководитель пресс-службы аппарата Совета безопасности РФ Евгений Аношин.
"При участии высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, Исламской Республики Иран, Российской Федерации, Исламской Республики Афганистан, Республики Индия и Китайской Народной Республики состоялось второе заседание в рамках механизма многосторонних консультаций по афганской проблематике", - сказал Аношин.
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Он сообщил, что в качестве почетных гостей на встречу были также приглашены секретари советов безопасности Таджикистана и Узбекистана.
"Обсуждены вызовы, угрожающие безопасности Афганистана, такие как терроризм, незаконный оборот наркотиков, организованная преступность, незаконная миграция", - заявил Аношин.
Россию на переговорах представлял секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. В рамках консультаций состоялись его двусторонние встречи с секретарем Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Шамхани и советником президента Афганистана по национальной безопасности Хамдуллой Мохибом.
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