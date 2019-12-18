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2019-12-18T13:56+0300
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На Кубани запретили продажу никотиновых смесей несовершеннолетним
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РИА Новости

На Кубани запретили продажу никотиновых смесей несовершеннолетним

13:56 18.12.2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЗима в Краснодаре
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© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 18 дек - РИА Новости. Закон о запрете розничной продажи несовершеннолетним никотиновых смесей и об установлении административной ответственности за его нарушение принят на Кубани, сообщает пресс-служба законодательного собрания Краснодарского края.
"Депутаты ограничили розничную продажу несовершеннолетним никотиносодержащей продукции… Законопроектом предлагается на территории Краснодарского края ввести запрет на розничную продажу несовершеннолетним любой никотиносодержащей продукции и электронных систем доставки никотина в организм. За нарушение установленных ограничений предусмотрена административная ответственность в виде штрафа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что штрафы за нарушение закона установлены для граждан в размере 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 30 тысяч рублей до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 тысяч рублей до 150 тысяч рублей. Составлять административные протоколы будут административные комиссии муниципалитетов.
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"Для полноценного решения вопроса нужны изменения в федеральном законодательстве. А сейчас – действуем на опережение. Принимаем краевой закон, чтобы оградить наших детей от никотинового зла, ограничить торговлю опасным продуктом", – приводит пресс-служба заксобрания слова председателя кубанского парламента Юрия Бурлачко, сказанные во время обсуждения законопроекта на сессии.
Ранее депутаты Госдумы от КПРФ Ольга Алимова и Вера Ганзя внесли законопроект, предложив установить прямой запрет на распространение аналогов насвая и снюса. Также в Госдуму был внесен проект от фракции КПРФ о почти пятикратном увеличении штрафов за торговлю аналогами насвая и снюса. Депутат Госдумы от "Единой России" Марат Бариев внес в нижнюю палату парламента предложение запретить торговлю сосательными и жевательными смесями, содержащими никотин или его производные. Во вторник депутат нижней палаты парламента Наталья Костенко, также представляющая "Единую Россию", сообщила о внесении законопроекта, предлагающего установить ответственность за вовлечение подростков в распространение снюсов и никотиновых смесей.
В ряде регионов России власти выступили с инициативами о введении запрета на продажу снюсов несовершеннолетним на уровне субъектов РФ, в некоторых из них рассматривается вопрос о введении полного запрета на продажу этой продукции.
Ларек, палатка
15 декабря, 16:38
В Башкирии около 70% магазинов убрали из продажи снюс
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Марат БариевНаталья КостенкоОльга Алимова (депутат)Госдума РФЕдиная РоссияКраснодарКраснодарский крайРоссияОбщество
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