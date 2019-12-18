В Иркутской области запустили две новые электроподстанции

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Федеральная сетевая компания (работает под брендом Федеральная сетевая компания (работает под брендом "Россети ФСК ЕЭС" ) запустила две подстанции в Иркутской области - завершающие звенья Пеледуйского энергокольца, инвестиции составили 25,6 миллиарда рублей, передаёт корреспондент РИА Новости с церемонии запуска.

"Россети ФСК ЕЭС" завершила строительство первых собственных центров питания в Иркутской области. Ввод в работу подстанций 500 кВ "Усть-Кут" и 220 кВ "Сухой Лог" стал финальным этапом создания Пеледуйского энергокольца, охватывающего Иркутскую область, Забайкальский край, Республику Саха (Якутия) и Бурятию", - говорится в сообщении компании. В строительство подстанции 500 кВ "Усть-Кут" инвестировано 8,9 миллиарда рублей, подстанции 220 кВ "Сухой Лог" с отходящими линиями электропередачи 220 кВ - 16,7 миллиарда рублей.

Общая протяженность Пеледуйского энергокольца составляет 3,3 тысячи километров. В его состав входят объекты ряда инфраструктурных и электросетевых компаний в четырех регионах. Помимо двух подстанций, ФСК построила три линии электропередачи 220 кВ: "Сухой Лог - Мамакан", "Сухой Лог - Пеледуй" и "Тира - Надеждинская" (завершена ранее в 2019 году). Всего в рамках проекта компания ввела 918 МВА трансформаторной мощности и 791 километр ЛЭП. Общая стоимость объектов ФСК ЕЭС, вошедших в Пеледуйское энергокольцо, превысила 28,6 миллиарда рублей.

Глава ФСК Андрей Муров отметил, что в результате реализации проекта будет устранен дефицит мощности на северо-востоке Иркутской области, созданы дополнительные связи западного энергорайона Республики Саха с Единой энергосистемой России, обеспечено надежное электроснабжение крупных потребителей, среди которых трубопроводная система "Восточная Сибирь - Тихий океан", Байкало-Амурская железнодорожная магистраль, нефтехимические, газо- и золотодобывающие предприятия.

"Открытые сегодня энергообъекты стали еще одним важным шагом группы "Россети" на пути реализации концепции "Цифровая трансформация 2030", - отметил глава "Россетей" Павел Ливинский.