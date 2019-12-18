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В Госдуме прокомментировали ужесточение Киевом порядка въезда в Россию
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РИА Новости

В Госдуме прокомментировали ужесточение Киевом порядка въезда в Россию

13:45 18.12.2019
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанк Руслан Бальбек
Руслан Бальбек
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Руслан Бальбек . Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек считает решение Киева разрешить украинцам въезд в РФ только по загранпаспортам в большей степени символическим жестом, при этом, по его мнению, история показывает, что попытки отдалить Украину от России успехом не увенчались.
Ранее Кабинет министров Украины обязал граждан страны, выезжающих из Украины в РФ, пересекать границу только по загранпаспортам. Решение вступает в силу с 1 марта 2020 года.
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По мнению Бальбека, это личное дело украинской власти - создавать ли людям максимальные препятствия для поездок в Россию.
"Как показал опыт, люди с Украины ездили и ездят в Россию к родственникам, по делам, по работе. Конечно, это жест более символический, мол, Россия теперь страна дальнего зарубежья", - сказал Бальбек РИА Новости.
Депутат отметил, что уже предпринимавшиеся попытки отдалить Украину от России успехом не увенчались.
"Те гетманы, которые пытались отдалить Украину от России, не добились стратегических успехов, да и в народе их поминают недобрым словом", - заявил Бальбек.
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