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Украина разблокировала реверсные поставки газа через Румынию
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РИА Новости

Украина разблокировала реверсные поставки газа через Румынию

13:38 18.12.2019 (обновлено: 13:39 18.12.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВентиль на трубопроводе газораспределительной станции
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции. Архивное фото
КИЕВ, 18 дек – РИА Новости. "Оператор ГТС Украины" подписал с румынской компанией Transgaz межоператорское соглашение, разблокировав поставки газа из Южной Европы и Турции, сообщается в среду на сайте украинской компании.
"Сегодня "Оператор ГТС Украины" и румынский Transgaz подписали межоператорское соглашение и разблокировали трансбалканский газовый коридор", - говорится в сообщении.
По данным украинской компании, у поставщиков газа появилась возможность транспортировать "голубое топливо" новым маршрутом из Южной Европы и Турции через Болгарию и Румынию на Украину, а далее в Молдавию.
Компания сообщила, что с 1 января в межгосударственной точке "Исакча1-Орловка1" будет доступна мощность по маршруту Украина-Румыния в размере 17,8 миллиона кубометров газа в сутки, а также в обратном направлении - 15,8 миллиона кубометров в сутки.
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Оператор ГТС УкраиныРумынияМолдавияТурцияЭкономика
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