Украина разблокировала реверсные поставки газа через Румынию

"Сегодня "Оператор ГТС Украины" и румынский Transgaz подписали межоператорское соглашение и разблокировали трансбалканский газовый коридор", - говорится в сообщении.

По данным украинской компании, у поставщиков газа появилась возможность транспортировать "голубое топливо" новым маршрутом из Южной Европы и Турции через Болгарию и Румынию на Украину, а далее в Молдавию.

Компания сообщила, что с 1 января в межгосударственной точке "Исакча1-Орловка1" будет доступна мощность по маршруту Украина-Румыния в размере 17,8 миллиона кубометров газа в сутки, а также в обратном направлении - 15,8 миллиона кубометров в сутки.