Дептранс назвал самые популярные станции МЦД

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Станции Московских центральных диаметров "Шереметьевская", "Курская" и "Баковка" вошли в число самых популярных у пассажиров, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.
Были выявлены самые востребованные у пассажиров за первые три недели со дня запуска Московских центральных диаметров станции: куда и откуда едут пассажиры МЦД, строя свой маршрут через приложение "Метро Москвы".
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"Со дня открытия пассажирского движения на МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" чаще всего свой путь пассажиры начинали со станций "Шереметьевская", "Курская", "Баковка", "Аникеевка", "Подольск". В пятерке самых востребованных станций, до которых пассажиры строят свой маршрут – также станции "Курская", "Баковка", "Шереметьевская" и еще две станции: "Тушинская" и "Царицыно", - рассказали в пресс-службе департамента транспорта.
Движение по первым двум маршрутам МЦД запустили 21 ноября президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор РЖД Олег Белозеров. Общая протяженность МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" составляет 52 километра, МЦД-2 "Курско-Рижский" - 80 километров. На двух диаметрах расположены 57 станций, с 19 из которых можно сделать пересадку на метро, Московское центральное кольцо и радиальные направления железной дороги. МЦД проходят через всю Москву насквозь и не привязаны к конкретным вокзалам.
Цена поездки на центральных диаметрах по Москве равна билету в метро – 38 рублей, в пригороде - 45 рублей, тарифы в дальней зоне сформированы из расчета 23 рубля за зону. Кроме того, в течение 90 минут с начала поездки действует бесплатный переход с центральных диаметров на метро или МЦК.
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