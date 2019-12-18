Дептранс назвал самые популярные станции МЦД

Были выявлены самые востребованные у пассажиров за первые три недели со дня запуска Московских центральных диаметров станции: куда и откуда едут пассажиры МЦД, строя свой маршрут через приложение "Метро Москвы".

"Со дня открытия пассажирского движения на МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" чаще всего свой путь пассажиры начинали со станций "Шереметьевская", "Курская", "Баковка", "Аникеевка", "Подольск". В пятерке самых востребованных станций, до которых пассажиры строят свой маршрут – также станции "Курская", "Баковка", "Шереметьевская" и еще две станции: "Тушинская" и "Царицыно", - рассказали в пресс-службе департамента транспорта.

Движение по первым двум маршрутам МЦД запустили 21 ноября президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор РЖД Олег Белозеров. Общая протяженность МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" составляет 52 километра, МЦД-2 "Курско-Рижский" - 80 километров. На двух диаметрах расположены 57 станций, с 19 из которых можно сделать пересадку на метро, Московское центральное кольцо и радиальные направления железной дороги. МЦД проходят через всю Москву насквозь и не привязаны к конкретным вокзалам.