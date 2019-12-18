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Силы Хафтара заявили об успехах в боях за Триполи
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РИА Новости

Силы Хафтара заявили об успехах в боях за Триполи

13:36 18.12.2019
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© Фото : страница пресс-службы национальной армии Ливии в FacebookКомандующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
© Фото : страница пресс-службы национальной армии Ливии в Facebook
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар. Архивное фото
КАИР, 18 дек – РИА Новости. Силы ливийского маршала Халифы Хафтара заявили в среду о новых успехах в боях за Триполи в рамках "решающей операции по освобождению столицы".
"Ливийская национальная армия (ЛНА) вновь продвинулась вперед на ряде направлений в Триполи… Боевики правительства нацсогласия понесли потери в живой силе и технике", - сказал РИА Новости представитель ЛНА Аль-Мунзер аль-Хартуш. "73 пехотная бригада добилась большого успеха накануне вечером, заняв позиции в районе Аль-Асфах в соответствии с приказами оперативного командования", - сказал собеседник агентства.
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При этом он подчеркнул, что ливийские военные успешно отбивают попытки боевиков вернуть освобожденные территории под свой контроль.
Ранее ливийские военные сообщали об успехах в районах Салах ад-Дин и ас-Саидийя на юге Триполи и Ярмук на западе. В частности, ЛНА установила контроль над районом Кобри аз-Захра после того, как его покинули силы правительства нацсогласия.
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Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар 12 декабря объявил о начале решающего сражения за столицу страны - Триполи. Операция сил Хафтара по взятию столицы продолжается с апреля текущего года.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Хафтаром, который с апреля не прекращает попыток захватить столицу.
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Халифа ХафтарТриполиЛивияВ мире
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