Силы Хафтара заявили об успехах в боях за Триполи

КАИР, 18 дек – РИА Новости. Силы ливийского маршала Силы ливийского маршала Халифы Хафтара заявили в среду о новых успехах в боях за Триполи в рамках "решающей операции по освобождению столицы".

"Ливийская национальная армия (ЛНА) вновь продвинулась вперед на ряде направлений в Триполи… Боевики правительства нацсогласия понесли потери в живой силе и технике", - сказал РИА Новости представитель ЛНА Аль-Мунзер аль-Хартуш. "73 пехотная бригада добилась большого успеха накануне вечером, заняв позиции в районе Аль-Асфах в соответствии с приказами оперативного командования", - сказал собеседник агентства.

При этом он подчеркнул, что ливийские военные успешно отбивают попытки боевиков вернуть освобожденные территории под свой контроль.

Ранее ливийские военные сообщали об успехах в районах Салах ад-Дин и ас-Саидийя на юге Триполи и Ярмук на западе. В частности, ЛНА установила контроль над районом Кобри аз-Захра после того, как его покинули силы правительства нацсогласия.

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар 12 декабря объявил о начале решающего сражения за столицу страны - Триполи. Операция сил Хафтара по взятию столицы продолжается с апреля текущего года.