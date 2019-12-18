В МЧС предупредили об усилении ветра до 24 м/с в Новгородской области

"По информации, полученной от Новгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, начиная с 17-19 часов 18 декабря и в течение суток 19 декабря по Новгородской области ожидается усиление ветра западных направлений до 15-20 метров в секунду, ночью 19 декабря местами порывы до 24 метров в секунду", - говорится в сообщении.