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В МЧС предупредили об усилении ветра до 24 м/с в Новгородской области
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РИА Новости

В МЧС предупредили об усилении ветра до 24 м/с в Новгородской области

13:34 18.12.2019 (обновлено: 13:35 18.12.2019)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Нашивки сотрудников МЧС России. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 дек — РИА Новости. Усиление ветра с порывами до 20-24 метров в секунду ожидается в Новгородской области в среду и четверг, сообщает региональное ГУМЧС.
"По информации, полученной от Новгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, начиная с 17-19 часов 18 декабря и в течение суток 19 декабря по Новгородской области ожидается усиление ветра западных направлений до 15-20 метров в секунду, ночью 19 декабря местами порывы до 24 метров в секунду", - говорится в сообщении.
По данным СМИ, последний раз такой сильный ветер был в регионе в конце октября. Тогда в Великом Новгороде штормовой ветер повалил деревья и два остановочных комплекса.
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МЧС РФВеликий НовгородНовгородская областьСанкт-ПетербургОбщество
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