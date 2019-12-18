Собянин обещал после нового года провести встречи с депутатами МГД

Вопросы к мэру готовили все депутатские объединения, которых в столичном парламенте пять: ЕР, КПРФ, "Справедливая Россия", "Яблоко" и "Моя Москва" - по три вопроса от одного депутатского объединения. Депутат фракции КПРФ Николай Зубрилин напомнил мэру о его обещании разработать регламент встреч депутатов с мэром. По словам Зубрилина, такие встречи необходимы "для ведения конструктивного диалога и решения острых социальных проблем".

"Я действительно дал такое поручение, но потом понял, что у депутатов достаточно прав, им для встреч не требуются никакие регламенты. Для того чтобы как-то сдвинуть этот вопрос с мертвой точки, давайте после нового года я сам лично повстречаюсь со всеми руководителями фракций и руководителями комиссий и дам поручения своим заместителям, чтобы они активнее встречались с депутатами", - сказал Собянин.