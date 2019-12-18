Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-18T13:32+0300
https://ria.ru/20191218/1562529371.html
Эрдоган отправит в Москву делегацию для переговоров по Ливии
https://cdn23.img.ria.ru/images/156006/85/1560068598_0:103:3021:1802_1036x0_80_0_0_06ab7249171aafddb2a45a193e8c8f4e.jpg
РИА Новости

Эрдоган отправит в Москву делегацию для переговоров по Ливии

13:32 18.12.2019
1075
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 18 дек - РИА Новости. Турция намерена ближайшее время отправить в Москву делегацию для обсуждения ситуации в Ливии и возможности отправки туда своих войск, заявил президент страны Тайип Эрдоган в среду.
Ранее Эрдоган заявил, что Анкара готова оказать любую поддержку Правительству национального согласия Ливии, включая отправку туда своих военных, при этом она не считает командующего Ливийской национальной армией Халифу Хафтара законным лидером.
"Мы сделали необходимые назначения, и делегация, в которой будут замглавы МИД и минобороны, а также представители разведки и военных, в ближайшее время отправится в Москву на переговоры", - сказал Эрдоган, отвечая на вопрос турецких журналистов, обсуждался ли в его недавнем телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным вопрос возможной отправки турецких военных в Ливию. Его цитирует газета Turkiye.
Он добавил, что кроме Ливии, стороны также всесторонне обсудят региональные проблемы, в том числе ситуацию в Сирии.
Владимир Путин во время телефонного разговора
17 декабря, 18:23
Путин и Эрдоган по телефону обсудили Сирию и Ливию
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля этого года не прекращает попыток захватить Триполи.
Эрдоган и Саррадж в конце ноября подписали меморандумы о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании по морским зонам. Греция, Египет и заседающая на востоке Ливии палата представителей (парламент) назвали турецко-ливийские меморандумы незаконными и недействительными.
510008
Обсудить 1
ЛивияТурцияРоссияВ мире
Рекомендуем
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
ИГ* готовит плацдарм для вторжения в Центральную Азию, заявил Патрушев
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
Силы Хафтара заявили об успехах в боях за Триполи
Дамаск
Минобороны: США дезинформируют мировое сообщество о ситуации в Сирии
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
МИД оценил законопроект конгресса о санкциях за "интервенцию в Ливии"
Военный конвой США в Сирии
Американские военные вернулись на шесть баз в Сирии, сообщили СМИ
Командующий национальной армией Ливии Халифа Хафтар
Наступление Хафтара на Триполи не принесло результатов, заявил Деньгов
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
Силы Хафтара окружили Триполи с суши
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Иран задержал вылет главы генштаба Испании из Кабула, пишут СМИ
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
Египет не откажется от поддержки армии Хафтара в Ливии
Турецкие военные
СМИ сообщили об отправке Турцией военных и техники в Ливию
Владимир Путин и президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович во время встречи. 15 июля 2018
Президент Хорватии выступила перед избирателями на фоне фото с Путиным
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин
Вершинин обсудил с послом Турции ситуацию в Сирии
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
В МИД выступили против введения США санкций в отношении Турции
Труба для строительства газопровода Nord Stream 2
В Германии рассказали, как будут реагировать на санкции против "СП-2"
Зона контроля Государственной пограничной службой Украины
Киев запретил украинцам ездить в Россию по внутреннему паспорту
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:33СМИ: экс-министр образования Ливана может стать премьером
02:24Контактная группа по Донбассу не согласовала обмен и разведение сил
01:43Армия Хафтара продвигается к центру Триполи
01:42Генассамблея призвала США выдавать визы направляющимся в ООН делегатам
01:39В австралийском штате объявили режим ЧС из-за пожаров
01:35В Мексике расследуют связи полицейского руководства с наркомафией
01:35Финский журналист восхитился железными дорогами в России
01:33ЕС порекомендовали выработать "долгосрочную стратегию" сдерживания РФ
01:31Ирина Шейк снялась для японского глянца в образе советской работницы
01:29В сенате США придумали, как еще "наказать" Россию за Крым и Донбасс
01:25ЕП ждет, что Венецианская комиссия оценит закон о СМИ-иноагентах в РФ
01:21На вокзале Симферополя для туристов откроют информационный центр
01:10СМИ: на севере Йемена восемь человек умерли от свиного гриппа
01:03Спецпредставитель ОБСЕ по переговорам в Минске уходит со своего поста
00:58Киев оказался не готов к обмену пленными в Донбассе, заявили в ЛНР
00:56ЕП хочет расширить трактовку условий снятия санкций с России
00:50СМИ: КС Украины отказался восстановить экс-главу суда в должности
00:46Строительство порта под Калининградом завершат не раньше 2021 года
00:41Косачев одобрил принятие ООН резолюции против героизации нацизма
00:37Киев не провел разбирательств по обстрелам в Донбассе, заявили в ДНР
Лента новостейМолния