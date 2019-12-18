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В Гонконге пять человек погибли после столкновения автобуса с деревом
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РИА Новости

В Гонконге пять человек погибли после столкновения автобуса с деревом

13:32 18.12.2019
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© AP Photo / Ng Han GuanСкорая помощь в Гонконге
Скорая помощь в Гонконге
© AP Photo / Ng Han Guan
Скорая помощь в Гонконге. Архивное фото
ПЕКИН, 18 дек - РИА Новости. Пять человек погибли, еще 33 получили ранения после того, как двухэтажный городской автобус врезался в дерево на севере Гонконга, сообщает газета South China Morning Post.
Инцидент произошел около 16.15 (11.15 мск) в районе Шаншуй (Sheung Shui). Сообщается, что три пассажира вылетели из салона после того, как автобус врезался в дерево.
По словам очевидцев, автобус двигался с нормальной скоростью.
На место происшествия прибыли 10 пожарных расчетов и 16 карет скорой помощи.
По состоянию на 17.26 (12.26 мск), пять человек скончались, еще 33 ранены.
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