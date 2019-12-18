В Гонконге пять человек погибли после столкновения автобуса с деревом

ПЕКИН, 18 дек - РИА Новости. Пять человек погибли, еще 33 получили ранения после того, как двухэтажный городской автобус врезался в дерево на севере Гонконга, сообщает газета South China Morning Post.
Инцидент произошел около 16.15 (11.15 мск) в районе Шаншуй (Sheung Shui). Сообщается, что три пассажира вылетели из салона после того, как автобус врезался в дерево.
По словам очевидцев, автобус двигался с нормальной скоростью.
На место происшествия прибыли 10 пожарных расчетов и 16 карет скорой помощи.
По состоянию на 17.26 (12.26 мск), пять человек скончались, еще 33 ранены.
At least five dead, more than 30 hurt in KMB bus crash on highway https://t.co/km1AVwXaIu #HongKong— Jerome Chenu (@JrmChenu) 18 декабря 2019 г.