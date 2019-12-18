На Алтае более 650 врачей прошли обучение

БАРНАУЛ, 18 дек - РИА Новости. Более 650 врачей Более 650 врачей Алтайского края прошли обучение по системе непрерывного медицинского и фармацевтического образования (НМО), эта программа реализуется за счет средств нормированного страхового запаса, сообщает пресс-служба правительства региона.

По данным пресс-службы, подобное обучение медперсонала в крае проводят уже три года.

"В 2019 году повысили свой профессиональный уровень в рамках НМО врачи по 43 клиническим специальностям из 21 медицинской организации на общую сумму 3 миллиона 600 тысяч рублей. В 2018 году обучение прошли 525 врачей на сумму 2,6 миллиона рублей, а в 2017 - 360 врачей на сумму 2,2 миллиона рублей", - говорится в сообщении.