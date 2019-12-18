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Алтайский край
Алтайский край
2019-12-18T13:29+0300
https://ria.ru/20191218/1562529168.html
На Алтае более 650 врачей прошли обучение
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РИА Новости

На Алтае более 650 врачей прошли обучение

13:29 18.12.2019
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© Fotolia / yahyaikizВрач держит стетоскоп
Врач держит стетоскоп
© Fotolia / yahyaikiz
БАРНАУЛ, 18 дек - РИА Новости. Более 650 врачей Алтайского края прошли обучение по системе непрерывного медицинского и фармацевтического образования (НМО), эта программа реализуется за счет средств нормированного страхового запаса, сообщает пресс-служба правительства региона.
По данным пресс-службы, подобное обучение медперсонала в крае проводят уже три года.
"В 2019 году повысили свой профессиональный уровень в рамках НМО врачи по 43 клиническим специальностям из 21 медицинской организации на общую сумму 3 миллиона 600 тысяч рублей. В 2018 году обучение прошли 525 врачей на сумму 2,6 миллиона рублей, а в 2017 - 360 врачей на сумму 2,2 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Обучение проводится в соответствии с приказом минздрава Алтайского края "Об утверждении критериев отбора медицинских организаций для включения в план мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования".
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